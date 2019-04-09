Meizu telefonlara güncelleme neden gelmiyor?
Çin merkezli teknoloji üreticilerinden biri olan ve Türkiye'de de telefon satışı yapan Meizu'da kullanıcıların son günlerde artan bir şikayeti var: Telefonlar güncelleme almıyor.
Meizu forum sayfalarında kullanıcıların artan bir şikayeti var. Telefonlarının güncelleme almamasından yana dertli olan kullanıcılar forum sayfalarında tepkilerini dile getirirken, gerçekten de ülkemizde satışı yapılan modellerde de Android sürüm güncellemeleri konusunda Meizu'nun 'biraz' geride kaldığı söylenebilir. Sorun sadece belli modellerde değil, pek çok Meizu telefonda yaşanıyor.
Meizu forumuna yine benzer konuda açılan bir başlığa 12 saat gibi bir sürede 400'ün üzerinde yanıt gelmesinin ardından konunun popülerleştiğini fark eden Meizu yetkilileri forumun ilgili sayfasını kapatırken, şirket yetkililerinin bu konuda kullanıcılarına geri dönüş yapmadığı dikkat çekiyor.
Şirketin popüler telefonlarından biri olan Meizu 15'te de benzer sorunlar yaşanıyor. Meizu 15, Snapdragon 660, 4 GB RAM, 128 GB depolama vb. özelliklere sahip. Ancak işletim sistemi, çıkalı 2 seneyi geçen Android Nougat 7.1.2 üzerine yerleştirilmiş Flyme 7 arayüzü ile geliyor. Kullanıcılar da uzun zamandır yazılım güncellemesi beklemesine rağmen alabilmiş değil.
Uygun fiyatına rağmen yüksek donanımı kullanıcılarına sunsa da, güncelleme konusunda gelen haklı tepkilere Meizu'nun nasıl tavır alacağını ise zaman gösterecek.
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