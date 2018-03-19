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    Meizu Pro 7 Plus Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 06:58 | Son Güncelleme:

    Çinli üretici Meizu'nun Pro 7 Plus modeli sonunda Türk tüketicilerle buluştu. Peki Meizu Pro 7 Plus'ın satış fiyatı ne kadar? Pro 7 Plus ne gibi özellikler sunuyor?

    Meizu Pro 7 Plus modeli biraz rötarlı olarak sonunda Türkiye'de satışa çıktı. Telefonda öne çıkan bazı özellikler var, bunların en başında cihazda çift ekran bulunuyor. Normalde Pro 7 Plus'ta 5.7 inç'lik 2K çözünürlüğe sahip AMOLED ekran var. Bununla birlikte arkasında 1.9 inçlik dinamik fenetre ekran yer alıyor. Bu ikinci ekran da AMOLED ve 240 x 536 çözünürlüğe sahip. Fenetre ekran kullanıcıya belirli detaylar sunarken, ayrıca arka kamerayla selfie çekmeyi de kolay hale getiriyor.

    MEIZU PRO 7 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

    Telefonun özellikleri tam olarak şu şekilde:

    Boyutlar: 157.3 x 77.2 x 7.3 mm
    Ağırlık: 170 gram
    Birinci ana ekran: 5.7 inç AMOLED (1440 x 2560 çözünürlük) 518 ppi,
    İkinci ekran: AMOLED (240 x 536 çözünürlük)
    Sistem çipi: 10 çekirdekli Mediatek MT6799 Helio X30
    Grafik işlemcisi: PowerVR 7XTP
    RAM: 4/6 GB
    Depolama alanı: 64/128 GB
    Kameralar: 12 + 12 MP çift arka kamera, 16 MP ön kamera
    Pil: 3500 mAh

    Alüminyum yekpare kasaya sahip olan telefonda, parmak izi okuyucu ve USB-C portu bulunuyor.

    Meizu Pro 7 Plus Türkiyede İşte özellikleri ve fiyatıMEIZU PRO 7 PLUS'IN FİYATI

    Yapılan açıklamaya göre 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olan Meizu Pro 7 Plus'ın fiyatı KDV dahil 2199 TL, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip üst düzey modelin fiyatı ise KDV dahil 2799 TL.

    Etiketler: Meizu Pro 7 Plus , telefon , meizu
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