Meizu Note 9 resmen geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMeizu Note 9 resmen geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı...
GeriTeknoloji Meizu Note 9 resmen geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.03.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Meizu Note 9 resmen geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meizu Note 9 resmen geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı...

Bir süredir sızıntılarla gündeme gelen Meizu Note 9, yarın gerçekleşecek etkinlikle beraber görücüye çıkacak. Bakın Meizu Note 9 hangi özelliklerle bizleri karşılıyor?

Meizu'nun orta segment piyasasını hareketlendirmesi beklenen telefonu Meizu Note 9 bugün Çin'de düzenlenecek etkinlikle beraber tanıtılacak. Geekbench üzerinde ortaya çıkan cihazın fiyatı ve özellikleri belli oldu. 

Snapdragon 675 işlemciden güç alacak telefon 4/6 GB RAM seçenekleriyle satışa çıkacak. Bununla beraber Android 9 Pie işletim sistemiyle çalışan Note 9, tek çekirdekte 2404 puan, çoklu çekirdekte 6027 puan almayı başarmış. Geekbench üzerinde ortaya çıkan bir başka özellik ise 6.2 inç boyutunda Full HD+ IPS ekran ile geleceğini gösterilirken Siyah, Gümüş ve Mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

Aynı zamanda 4000 mAh bataryadan güç alan cihaz 48 Megapiksel arka kameraya sahip. Bir mağaza içerisinde ortaya çıkan fotoğrafta Meizu Note 9'un 253 dolar, daha üst modelin ise 283 dolardan satışa sunulacağı görülüyor. Yarın düzenlenecek etkinlikte Note 9 Lite adında cihazın tanıtılacağı da söylenenler arasında.

İğne deliğinden iplik geçiren robotla tanışınİspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) akıllı robotlar göz doldurdu.NUWA Robotics adlı şirketin yetişkinlere ve çocuklara yardım konseptiyle ürettiği robotlar iğne deliğinden iplik geçirebiliyor. Herhangi bir objeyi tutup taşıyabiliyor.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?