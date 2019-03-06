Meizu Note 9 resmen geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı...
Bir süredir sızıntılarla gündeme gelen Meizu Note 9, yarın gerçekleşecek etkinlikle beraber görücüye çıkacak. Bakın Meizu Note 9 hangi özelliklerle bizleri karşılıyor?
Meizu'nun orta segment piyasasını hareketlendirmesi beklenen telefonu Meizu Note 9 bugün Çin'de düzenlenecek etkinlikle beraber tanıtılacak. Geekbench üzerinde ortaya çıkan cihazın fiyatı ve özellikleri belli oldu.
Snapdragon 675 işlemciden güç alacak telefon 4/6 GB RAM seçenekleriyle satışa çıkacak. Bununla beraber Android 9 Pie işletim sistemiyle çalışan Note 9, tek çekirdekte 2404 puan, çoklu çekirdekte 6027 puan almayı başarmış. Geekbench üzerinde ortaya çıkan bir başka özellik ise 6.2 inç boyutunda Full HD+ IPS ekran ile geleceğini gösterilirken Siyah, Gümüş ve Mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacağı belirtiliyor.
Aynı zamanda 4000 mAh bataryadan güç alan cihaz 48 Megapiksel arka kameraya sahip. Bir mağaza içerisinde ortaya çıkan fotoğrafta Meizu Note 9'un 253 dolar, daha üst modelin ise 283 dolardan satışa sunulacağı görülüyor. Yarın düzenlenecek etkinlikte Note 9 Lite adında cihazın tanıtılacağı da söylenenler arasında.
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