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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.10.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Meizu Note 8'in fiyatı düştü

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Meizu Note 8'in fiyatı düştü

Çinli teknoloji üreticisi Meizu'nun fiyat/performans telefonlarından biri olan Meizu Note 8'in Türkiye satış fiyatında önemli bir düşüş oldu.

Meizu Note 8, şu an markaya ait en güncel orta sınıf akıllı telefon modeli. Note 8 modeli, 6 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü Full HD+ ve en-boy oranı ise 18:9 olarak açıklandı. Meizu Note 8 gücünü Snapdragon 632 işlemciden alıyor, ayrıca cihazın RAM'i 4 GB boyutunda. İşletim sistemi tarafında ise cihazda Android'in bir önceki sürümü 8.1 bulunuyor. Bu bakımdan Pie sürümüyle birlikte gelmesini beklerdik.

Arka tarafta iki adet kamerası bulunan cihazda, kameraların birisi 12 MP bir diğeri ise 5 MP. Ön tarafta 8 MP kamerası bulunan cihazın, ön kamerası ayrıca yüzü tanıyıp kilidi de açabiliyor. Bu noktada fazla bir beklentiniz olması doğru olmaz. Ayrıca Note 8'in batarya kapasitesi 3.600 mAh. Ayrıca kasa metal yapıya sahip ve arkasında parmak izi sensörü de bulunuyor.

Kutudan Android 8 ile çıkan telefonun güvenlik tarafında parmak izi okuyucusunun yanında yüz tanıma sistemi de bulunuyor. Aynı zamanda telefonda ekran içine yerleştirilmiş optik parmak izi sensörü de mevcut. Flyme oyun modu 3.0 da telefonun bir diğer önemli özelliği.

4 Ekim’de BİM’de satışa çıkan Meizu Note 8'in fiyatı ise 1.149 TL oldu.

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