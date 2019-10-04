Meizu Note 8'in fiyatı düştü
Çinli teknoloji üreticisi Meizu'nun fiyat/performans telefonlarından biri olan Meizu Note 8'in Türkiye satış fiyatında önemli bir düşüş oldu.
Meizu Note 8, şu an markaya ait en güncel orta sınıf akıllı telefon modeli. Note 8 modeli, 6 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü Full HD+ ve en-boy oranı ise 18:9 olarak açıklandı. Meizu Note 8 gücünü Snapdragon 632 işlemciden alıyor, ayrıca cihazın RAM'i 4 GB boyutunda. İşletim sistemi tarafında ise cihazda Android'in bir önceki sürümü 8.1 bulunuyor. Bu bakımdan Pie sürümüyle birlikte gelmesini beklerdik.
Arka tarafta iki adet kamerası bulunan cihazda, kameraların birisi 12 MP bir diğeri ise 5 MP. Ön tarafta 8 MP kamerası bulunan cihazın, ön kamerası ayrıca yüzü tanıyıp kilidi de açabiliyor. Bu noktada fazla bir beklentiniz olması doğru olmaz. Ayrıca Note 8'in batarya kapasitesi 3.600 mAh. Ayrıca kasa metal yapıya sahip ve arkasında parmak izi sensörü de bulunuyor.
Kutudan Android 8 ile çıkan telefonun güvenlik tarafında parmak izi okuyucusunun yanında yüz tanıma sistemi de bulunuyor. Aynı zamanda telefonda ekran içine yerleştirilmiş optik parmak izi sensörü de mevcut. Flyme oyun modu 3.0 da telefonun bir diğer önemli özelliği.
4 Ekim’de BİM’de satışa çıkan Meizu Note 8'in fiyatı ise 1.149 TL oldu.
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