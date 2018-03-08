Meizu E3'ün çıkış tarihi gecikiyor!

Meizu'nun tanıtacağı üç model Meizu 15 Plus, Meizu X2 ve Meizu E3 olarak biliniyordu. Normalde şirket, bu üç modelden birisi olan Meizu E3'ü bugün tanıtacaktı. Ancak yapılan açıklamayla Meizu E3 ve diğer modeller de dahil olmak üzere bu üç modelin tanıtım tarihi 21 Mart'a ertelendi.

Şirket, bugün düzenlediği etkinlikte sadece Phablet modelinin görsellerini yayınladı. Ayrıca, bu üç modelin de görünmesi için kullanıcıların 21 Mart'ı beklemeleri gerektiği vurgulandı. Şirketin E3 modelinin özelliklerine bakıldığında ise 5.99 inç'lik Full HD ve 18:9 formatında hizmet sunan yuvarlak bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Cihazın teknik özellikleri hakkında kesin bir bilgi yok, ancak söylenenlere göre cihaz, 4 GB veya 6 GB RAM'e sahip olacak. Ayrıca, cihazın depolama alanı 32 GB ve 128 GB arasında değişen depolama alanı seçenekleriyle gelecek.

TENAA raporlarına göre Meizu E3, 1.8 GHz hızında olacak. Ayrıca telefon, 12 MP ve 20 MP olmak üzere çift arka kameraya sahip. Ön kamera ise 8 MP. Son olarak telefonun 1.8 GHz hızında olması nedeniyle işlemci noktasında da Helio P7 kullanıldığı düşünülüyor.