Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler > Teknoloji>Meizu E3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Meizu E3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:

    Fiyat-performans ilişkisi üzerine telefonlar üreten ve kendine has arayüzüyle kullanıcılarına farklı bir deneyim sunan Meizu, yeni uygun fiyatlı telefonları Meizu E3'ü, Çin'de düzenlenen bir etkinlikle tüm dünyaya duyurdu.

    Meizu'nun yeni tanıttığı uygun fiyatlı telefonu E3'ün özelliklerine bakıldığında 5.99 inç'lik IPS LCD bir ekran sunduğu görülüyor. 18:9 formatında olan ekran, Full HD+ 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca, telefonda, 2.5D kavisli ekran kullanılmış. Telefonun işlemcisi noktasında ise şirket,  8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636'yı seçmiş. Grafik birimi olarak da Adreno 509 kullanılmış. 

    Meizu E3 tanıtıldı İşte özellikleri ve fiyatı

    6 GB RAM sunan cihaz, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanıyla geliyor. microSD kart sayesinde dahili depolama alanını artırmak da mümkün. 3300 mAh bataryadan güç alan telefon, 20W'lık hızlı şarj adaptöründen besleniyor. Kutudan Android 7.1.2 ile çıkacak olan Meizu E3, şirketin kendi özel arayüzü olan Flyme OS 7 ile kullanıcılarına farklı bir deneyim sunacak. 

    Cihazın arka kısmında ise çift arka kamera yer alıyor. Bunlardan ilki f/1.9 diyafram açıklığına sahip ve 12 MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise f/2.6 diyafram açıklığında ve 20 MP. 2.5 kata kadar yakınlaştırma yapabilen çift arka kameraya sahip olan telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlük sunuyor ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. 

    Meizu E3 tanıtıldı İşte özellikleri ve fiyatı

    Ayrıca, telefonun, J-20 savaş uçağından esinlenerek hazırlanan özel versiyonu da mevcut. Bu özel versiyonun kendine has bir çantası, özel bir tasarımı ve yine özel bir SIM iğnesi bulunuyor. Şampanya altını, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak cihazın 26 Mart tarihinde Çin'de ön siparişleri başlayacak ve 31 Mart'ta da teslimatlarına başlanacak. 64 GB'lık modelin fiyatı 284 dolar  iken, 128 GB'lık modelin fiyatı ise 315 dolar olarak tanıtılmış durumda. Özel versiyon ise 395 dolar fiyat etiketine sahip. 

    Etiketler: meizu , e3 , uygun fiyat , telefon
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri