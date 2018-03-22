Meizu E3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Meizu'nun yeni tanıttığı uygun fiyatlı telefonu E3'ün özelliklerine bakıldığında 5.99 inç'lik IPS LCD bir ekran sunduğu görülüyor. 18:9 formatında olan ekran, Full HD+ 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca, telefonda, 2.5D kavisli ekran kullanılmış. Telefonun işlemcisi noktasında ise şirket, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636'yı seçmiş. Grafik birimi olarak da Adreno 509 kullanılmış.

6 GB RAM sunan cihaz, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanıyla geliyor. microSD kart sayesinde dahili depolama alanını artırmak da mümkün. 3300 mAh bataryadan güç alan telefon, 20W'lık hızlı şarj adaptöründen besleniyor. Kutudan Android 7.1.2 ile çıkacak olan Meizu E3, şirketin kendi özel arayüzü olan Flyme OS 7 ile kullanıcılarına farklı bir deneyim sunacak.

Cihazın arka kısmında ise çift arka kamera yer alıyor. Bunlardan ilki f/1.9 diyafram açıklığına sahip ve 12 MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise f/2.6 diyafram açıklığında ve 20 MP. 2.5 kata kadar yakınlaştırma yapabilen çift arka kameraya sahip olan telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlük sunuyor ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip.

Ayrıca, telefonun, J-20 savaş uçağından esinlenerek hazırlanan özel versiyonu da mevcut. Bu özel versiyonun kendine has bir çantası, özel bir tasarımı ve yine özel bir SIM iğnesi bulunuyor. Şampanya altını, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak cihazın 26 Mart tarihinde Çin'de ön siparişleri başlayacak ve 31 Mart'ta da teslimatlarına başlanacak. 64 GB'lık modelin fiyatı 284 dolar iken, 128 GB'lık modelin fiyatı ise 315 dolar olarak tanıtılmış durumda. Özel versiyon ise 395 dolar fiyat etiketine sahip.