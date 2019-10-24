Meizu 16T duyuruldu: İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Meizu, yeni telefonu Meizu 16T'yi duyurdu. Şirketin yeni amiral telefonu olan cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor, fiyatı ne oldu?
Telefonlarıyla Türkiye'de dikkat çekmeye başlayan ve fiyat/performans ürünleriyle bilinen Meizu, yeni amiral telefonu Meizu 16T'nin duyurusunu yaptı. 6.5 inç'lik OLED ekranıyla gelen cihaz, 1080x2232 piksel ekran çözünürlüğünü desteklerken, üst kısımdaki çerçeve biraz daha kalın tutulmuş. Bu sayede ahize, ön kamera gibi donanımlar bu kısımda toplanmış.
Ürünün üzerinde fiziksel parmak izi okuyucusu bulunmuyor; bunun yerine ekrana gömülü parmak izi teknolojisi kullanılmış. Yeni amiral telefonlarda görmeye başladığımız bu teknoloji sayesinde ekranda ilgili yere parmağımızda dokunarak ekran kilidini çözebiliyoruz. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç aldığından dolayı hayli güçlü bir telefon olan Meizu 16T, 6 GB RAM ve 128 GB depolama hafızasıyla geliyor. Ancak kullanıcılara sunulan bir üst model Meizu 16T modelinde 8 GB RAM ve 256 GB depolama hafızası yer alıyor.
Dahili hafıza seçimine dikkat etmek gerekiyor; zira cihaz üzerinde microSD kart desteği bulunmuyor. Bu da toplam hafızanın sonradan artırılamayacağı anlamına geliyor. Cihazda ayrıca 3.5mm kulaklık yuvasının bulunması da pek çok kullanıcı için artı puan.
Gelelim Meizu 16T'nin kameralarına... Cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. f/1.9 diyafram aralığına sahip 12 MP ana kamerası bulunan cihazda ayrıca 8 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ile 16 MP f/2.2 kamera yer alıyor.
18W hızlı şarj teknolojisini destekleyen Meizu 16T'nin içinde 4500 mAh batarya var. Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan cihazda Flyme 8 arayüzü bulunuyor.
Meizu 16T'nin açıklanan yurt dışı çıkış fiyatı ise 280 dolar oldu. Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
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