Meizu 16s satışa çıktı, dakikalar içinde tükendi!
Çinli telefon üreticilerinden Meizu, merakla beklenen telefonu Meizu 16s'i geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Yoğun ilgi gören cihaz ön siparişe sunulmasının ardından hızlıca tükendi.
Geçtiğimiz günlerde tanıtımı gerçekleştirilen Meizu 16s, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Bazı noktalarda Galaxy S10 ve Xiaomi Mi 9 gibi rakiplerini geride bırakan cihaz, ön siparişe sunulduktan kısa bir süre sonra tükendi.
Super AMOLED ekranıyla dikkat çeken ve 6.2 inç'lik ekrana sahip olan telefon, göze zarar verdiği düşünülen mavi ışığı da yüzde 33 oranında azaltıyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan Meizu 16s, iki farklı model ile kullanıcıların karşısına çıktı. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan model 3,200 yuan (2,820 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelen model ise 3,500 yuan (3,086 TL) fiyatıyla satışa sunuluyor.
Fiyat-performans oranıyla dikkat çeken Meizu 16s, ön siparişe sunulmasının ardından hızla tükendi. Bu gelişmenin ardından yeni bir ön sipariş stokunun açılacağı öğrenildi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle