Meizu 16s kamerasıyla dikkatleri üzerine çekecek
Çinli telefon üreticisi Meizu, merakla beklenen Meizu 16s modelinde 48 Megapiksel arka kameraya yer verecek.
Ünlü telefon üreticilerinden Meizu, kamerası ile oldukça iddialı olacağı söylenen amiral gemisi Meizu 16s'de 48 Megapiksel arka kameraya yer verecek. Çinli şirketin eski CEO'su ve kurucusu Jack Wong, yeni modelin 48 Megapiksel çözünürlüğünde yüksek donanımlı Sony IMX586 kamera ile geleceğini açıkladı.
Ortaya çıkan sızıntılara göre ise Meizu 16s'in Snapdragon 855 işlemciden güç alması bekleniyor. Bununla beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile karşılaması beklenen cihazın ekran tarafına baktığımızda 6.2 inç boyutunda AMOLED Full HD+ ekranın, Corning Gorilla Glass 6 ile korunacağı söyleniyor
İnce bir tasarımla gelmesi beklenen cihaz 3.600 mAh batarya ile kutudan çıkacak. Beraberinde hızlı şarj ve kablosuz şarj desteğine sahip olacak cihazın Nisan ayı itibariyle kullanıcılarla buluşacağı ve 490 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söylenenler arasında yer alıyor.
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