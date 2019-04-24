Meizu 16s duyuruldu! İşte tim özellikleri ve fiyatı
Çinli teknoloji üreticisi Meizu'nun telefonlarıyla son zamanlarda daha sık karşılaşmaya başladık. Şirket, özellikle de Türkiye'de fazlaca pazarlama bütçesi ayırmadan internet üzerinden telefonlarının satışını yapmaya çalışırken, diğer yandan yeni telefonlarını da bir bir piyasaya sürüyor. Şirketin bu anlamda en yeni telefonu ise Meizu 16s oldu. İşte yeni Meizu telefonun tüm özellikleri ve fiyatı...
Meizu 16s sessiz sedasız tanıtıldı; performans testlerine giren ve bu testleri başarıyla geçen Meizu 16s, bazı noktalarda Samsung Galaxy S10 Plus ve hatta Xiaomi Mi 9'u geride bırakmaya başardı. Super AMOLED ekranıyla dikkat çeken ve 6.2 inç'lik ekrana sahip olan telefon, göze zarar verdiği düşünülen mavi ışığı da yüzde 33 oranında azaltıyor.
Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan Meizu 16s, iki farklı model ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Dileyen 6 GB RAM'li modeli alabilecekken, Meizu 16s'in 8 GB RAM'li modeli de bulunuyor. Depolama tarafında da aynı şekilde iki seçenek bulunuyor: 128 GB ve 256 GB...
Cihazla ilgili merak edilen bir diğer nokta ise kameralar... Arka yüzde bulunan 48 megapiksel ana kamera f/1.7 diyafram aralığına sahip ve bu kameraya 20 MP çözünürlüğünde görüntüler alabilen ikinci bir kamera eşlik ediyor. Düşük ışıkta fotoğraf çekmek isteyenlere Süper Gece Modu sunan Meizu 16s, çekilen 8 fotoğrafın birleştirilmesiyle içlerinden en iyisini kullanıcılara sunuyor.
3600 mAh bataryadan enerjisini alan telefon, 24W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yani 30 dakika boyunca şarj olduğunda batarya enerjisi yüzde 0'dan yüzde 60'a kadar çıkabiliyor. Android 9 Pie işletim sistemi kurulu olarak gelen Meizu 16s, Flyme 7.3 kullanıcı arayüzüyle kutusundan çıkıyor.
Meizu 16s'in başlangıç fiyatı ise 475 dolar olacak.
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