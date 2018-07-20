Meğer Macbook Pro ısınmamak için yavaşlıyormuş!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
20.07.2018 - 07:41, Son Güncelleme:

Meğer Macbook Pro ısınmamak için yavaşlıyormuş!

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Meğer Macbook Pro ısınmamak için yavaşlıyormuş!

MacBook Pro'nun işlemci fazla ısındığında performansı büyük ölçüde azalttığı ortaya çıktı!

Apple'ın en yüksek seviye 15-inç MacBook Pro 2018 dizüstü bilgisayarı içinde 6 çekirdekli Intel Core i9 işlemci barındırıyor, ancak YouTube kullanıcısı Dave Lee'nin hazırladığı videoya göre bilgisayar, taban saat hızını bile sürdürmekte zorlanıyor, çünkü cihazın ince tasarımı i9'u soğutacak alana ve donanıma sahip değil. 

"Termal azaltma" adı verilen bu sistem aslında tüm bilgisayarlarda bulunuyor, özellikle de dizüstü bilgisayarlarda soğutmanın daha kısıtlı olması sebebiyle işlemcilerin aşırı ısınmasını önlemek için otomatik ayarlama yapılması gerekebiliyor. Ancak bir ufak bir servet değerindeki Core i9'un maruz kaldığı termal azaltmaya bakılırsa, bu birçok MacBook Pro 2018 kullanıcısını üzecektir.

Meğer Macbook Pro ısınmamak için yavaşlıyormuş

Videoda anlatıldığına göre Adobe Premiere'de sadece birkaç saniye render yapıldıuğında işlemcinin taban saat hızı olan 2.9GHz azalarak 2.2GHz'ye kadar düşüyor. Buna kıyasla Windows 10, Core i7 bir dizüstü Turbo Boost özelliği sayesinde ortalama 3.1GHz'de render yapabiliyor.

Videoda ayrıca MacBook Pro'yu bir dondurucuya koymayı deneyen Lee, test için kulalndığı videonun render süresini 40 dakikadan ancak 27 dakikaya indirebildi. Lee'ye göre MacBook Pro'nun içinde bulunan soğutma sistemi son derece yetersiz ve i9'un tüm nimetlerinden faydalanılmasını önlüyor.

Şimdilik MacBook Pro 2018'e ait tek bir video test bulunsa da ilerleyen günlerde cihaza ait daha fazla benchmark testi yayınlanacaktır.

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