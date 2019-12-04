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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
04.12.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Medya platformu "Podcast" yeniden trend olma yolunda

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Medya platformu "Podcast" yeniden trend olma yolunda
Fotoğraf: Alamy

Dijital medya ürünlerinin internet üzerinden bilgisayara ve taşınabilir cihazlara indirilebilecek şekilde yayınlanmasını sağlayan "Podcast" uygulaması giderek yaygınlaşıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, "Podcast" kültürü yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor. Dijital formatta yer alan ve Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan Podcast medya programları, ilk olarak ABD ve İngiltere'de yayımlanmaya başladı. Küresel teknoloji firması Apple, müzik dinleme cihazı olarak ürettiği iPod'larda, müzik dinlemenin yanında "Podcast" servislerine de yer vermeye başladı.

Podcast yayıncıları teknolojiden sağlığa, eğitimden seyahate kadar birçok alanda tecrübe ve bilgilerini dinleyicilere aktarıyor. Bu sebeple Podcast, "bireysel bülten" olarak da anılıyor.

Çok uluslu teknoloji firmaları Google ve Spotify de bu alandaki yatırımlarını artırıyor. Geçen yıl "Google Podcasts" hizmetini kullanıcılarına sunmaya başlayan şirket, uygulamanın daha fazla yayılmasını sağlamak için çalışma yürütüyor. Google, ağustos ayında yaptığı güncellemeyle "Podcast"leri ayrı bir modülde kullanıcılarına göstermeye başladı. Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar Google Podcasts uygulaması veya internet portalı üzerinden istedikleri Podcast yayınını dinleyebiliyorlar.

Müzik dinleme uygulaması Spotify ise eylül ayında kullanıcılarının oluşturdukları müzik listelerine, Podcast yayınlarının da eklenebileceğini açıklamıştı.

Şehir hayatı "Podcast" trendini yükseltiyor

Dijital Hayat Akademisi Kurucusu Bilal Eren, AA muhabirine, "Veriler, ABD'de Podcast ile yüzde 14-15 teknoloji, yüzde 13 yemek kültürü, yüzde 13 gezi, yüzde 11 hikaye anlatıcılığı alanlarında yayınların yapıldığını gösteriyor. Buradan bir anlamda bir şeyler öğrenme derdi olan kişiler için platformun uygun olduğu anlaşılabilir." dedi.

Podcast'ın yeni bir teknoloji olmadığını, neredeyse çeyrek asır öncesine dayandığını belirten Eren, şöyle konuştu:
"Podcast sonuçta yeni bir teknoloji değil fakat şu an yükselen bir trendde. Çünkü artık dünya nüfusunun yüzde 51'i şehirlerde yaşıyor. Şehir hayatının getirdiği yoğunluktan dolayı da birden çok işi bir arada yürütmemiz gerekiyor. İşte veya evde, kendinize bir şey katmak istiyorsanız Podcast bunu tam anlamıyla karşılıyor. Çarşıda, pazarda, yolda, kulaklığınızı takıp, belirli konularda hedefinize yönelik şeyler hakkında donanımlı kişilerden bir şeyler dinleyebileceğiniz bir platform olma özelliğine sahip."

Türkiye'nin Podcast yayıncılığında henüz işin başında olduğunu vurgulayan Eren, "Bilim, yemek, hikaye anlatıcılığı, sanat, dinlenme ve takip oranları diğer mecralara göre düşük, genel olarak eğlence içerikleri daha fazla dinleniyor." bilgisini paylaştı.

Teknoloji şirketlerinden yeni hamleler

Bir üniversitede dersler de veren Eren, Podcast yayıncılığında dünya genelinde henüz iş modellerinin oturmadığını bildirdi. Eren, "Soundcloud, Spotify gibi ses formatında çalışan şirketler bu alana yatırım yapıyorlar fakat Apple'ın bu alanda stratejisi ve bakış açısı daha farklı. Çünkü onlar bir ekosistem oluşturmaya çalışıyorlar. Spotify ise 2 Podcast şirketini satın aldı ve içerik üreticileri için platformunu açtı. Bu önemli bir hamle." diye konuştu.

Teknoloji şirketlerinin bu alandaki hamlelerine dikkati çeken Eren, şunları kaydetti: "Spotify son dönemde bu alanda bir şeyler yapmak istiyor. Bu işin tabiri caizse 'Google'ı olmak istiyor fakat bu işin gelir modeli hala net değil. Gelir modeli biraz netleşirse o zaman içerik üreticiler için de bu içerikleri yayımlayan platformlar için de bir yatırım alanı olacak."

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