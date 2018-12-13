MediaTek ve Google'dan orta segment telefonlar için iş birliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMediaTek ve Google'dan orta segment telefonlar için iş birliği
GeriTeknoloji MediaTek ve Google'dan orta segment telefonlar için iş birliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
13.12.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

MediaTek ve Google'dan orta segment telefonlar için iş birliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MediaTek ve Google'dan orta segment telefonlar için iş birliği

Akıllı telefon üreticileri, MediaTek’in yeni işlemcisi Helio P90 sayesinde ARCore ve Google Lens uygulamalarına uygun orta segment ürünler geliştirebilecek.

İşlemci geliştiricisi MediaTek’in yeni nesil işlemcisi Helio P90, Google’ın görseller üzerinden tanıma ve arama yapılabilmesini sağlayan Google Lens uygulaması ve artırılmış gerçeklik platformu ARCore ile de tam uyum gösteriyor. MediaTek ve Google arasında yakın iş birliği ile yürütülen çalışmalar sayesinde, akıllı telefon üreticileri bu uygulamaları cihazlarına Helio P90’la entegre edebilecekler. MediaTek, Helio P90 müşterisi üreticilere, ARCore ve Lens referanslarını da içeren yazılım desteği de sunuyor. 

MediaTek’in, yeni premium segmenti akıllı telefonlar alanında, Google ile uzun soluklu bir iş birliği geçmişine sahip olduğunu belirten MediaTek Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdürü TL Lee, “Bu iş birliğimizin tüketiciye sunduğu en yeni fayda, daha fazla sayıda akıllı telefon kullanıcısının günlük hayatlarında artırılmış gerçeklik ve görselle arama teknolojilerinden yararlanabilecek olması. Google Lens ve ARCore ile uyumlu Helio P90 işlemcimizin yanı sıra, yeni cihazların gelişimi için akıllı telefon üreticileriyle yakın iş birliği yapacağız” dedi. 

MediaTek Helio P90’la birlikte gelen Google Lens uyumlu kamera yazılımı optimizasyonu, kullanıcıların kamera ile yakaladıkları bir görüntüyü kullanarak arama yapmasının yanı sıra, çevrelerindeki dünya ile etkileşime girmelerine olanak sağlıyor. Google Lens uyumlu yazılım desteği sunan MediaTek, gördüğümüz hayvan, bitki, tarihi eser ya da önemli yapıları tanımlayıp, bunlar hakkında bilgiye ulaşmayı, görüntüler üzerinden ürün araştırması yapmayı mümkün kılan cihazların geliştirilmesi için üretici iş birliklerine de ağırlık veriyor. 

Helio P90’ın işlemci performans ve enerji tasarruf optimizasyonu, artırılmış gerçeklik gibi cihaz gücü gerektiren uygulamalarda kesintisiz kullanıcı deneyimini mümkün kılıyor. MediaTek ve Google arasındaki yakın iş birliği sayesinde, ARCore teknolojisi, akıllı cihaz geliştiricileri, üreticileri ve kullanıcıları için daha kolay erişilebilir ve kullanılabilir hale geliyor. MediaTek, üreticilerin ürün geliştirme ve pazara sunma süreçlerini daha kolay ve hızlı hale getirmek amacıyla, ARCore için bir referans yardımı da sunuyor. Bunun yanı sıra MediaTek, Helio P90 müşterilerinin ARCore sertifikasyon süreçlerine ve bu süreçlerle ilgili spesifik ihtiyaçların karşılanmasına da destek sağlayacak. 

MediaTek, akıllı telefonlara Google ölçeğinde artırılmış gerçeklik gücü getiren bu teknolojiyi, Helio P60, Helio P70 gibi ürünler barındıran Helio P ürün portföyünde yaygınlaştıracak. 

MediaTek’in Helio P90 işlemcisinde ARCore ve Google Lens desteği, 2018’in son çeyreğinde üretilen ve Android yazılımının son sürümü Android Pie kullanan cihazlarda da kullanılabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ruslar robot diyordu, kostüm giymiş insan çıktı!

Instagram'a yepyeni bir özellik daha geliyor!

Galaxy S10 hangi özelliklerle geliyor? Nasıl görünüyor?

Samsung’dan internet kullanıcılarına siber zorbalığa karşı hareket çağrısı