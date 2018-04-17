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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
17.04.2018 - 07:27, Son Güncelleme:

Mediatek Microsoft için özel işlemci üretecek

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Mediatek Microsoft için özel işlemci üretecek

Küresel teknoloji endüstrisinin dev kuruluşları MediaTek ve Microsoft, inovasyon ve güvenlik için iş birliği yapıyor. Microsoft’un yeni nesil Azure Sphere çözümüne özel ilk işlemci MediaTek tarafından geliştiriliyor. MediaTek’in işlemci seti, Azure Sphere çözümüyle birlikte satışa sunulacak.

Dünyanın önde gelen işlemci üreticisi MediaTek, Microsoft ile iş birliği yapıyor. Microsoft’un yeni nesil Azure Sphere çözümüne özel ilk işlemci, MT 3620 MediaTek tarafından geliştiriliyor. MediaTek’in Microsoft Azure Sphere için geliştirdiği MT 3620, nesnelerin interneti, yerleşik güvenlik ve yerleşik bağlantı konularında inovasyon çıtasını yeni bir düzeye taşıyor.

Microsoft’un Azure Sphere çözümü, yüksek düzeyde güvenlik sunan, uygun maliyetli bağlantılı Mikrodenetleyici (Multicontroller Unit / MCU) cihazların bulut bilişim hizmetlerine erişiminde, yüksek güvenlik standartlarını düşük maliyetle sunuyor. 

Yüksek bağlantı özellikli işlemci setleri konusunda Microsoft’la uzun soluklu bir iş birliği deneyimine sahip olan MediaTek’in, Microsoft Azure Sphere İş Ortağı Programı’nın referans işlemci geliştiricisi olduğunu söyleyen MediaTek Başkan Yardımcısı ve Akıllı Cihazlar İş Grubu Genel Müdürü Jerry Yu, “Bu adımı, tasarım uzmanlığımızın yanı sıra, yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz Microsoft’un bu alandaki vizyonuna inancımızla atıyoruz. Bu vizyon, işlemciden başlayıp bulut bilişim hizmetlerine uzanan rotada sunulan Nesnelerin İnterneti hizmetlerine güvence ve güvenlik katarak, şirketler ve tüketiciler için bağlantılı cihazların satışını ve kullanımını daha pratik kılmayı öngörüyor” dedi. 

MediaTek Microsoft İş Birliği Maliyetleri Düşürecek

Mikrodenetleyiciler, endüstriyel ekipmanlardan evlerde kullanılan cihazlara, sağlık sektöründe kullanılan monitörlerden çocuklar için geliştirilmiş oyuncaklara çok farklı alanlarda kullanılıyor. Günümüzde mikrodenetleyici cihazlar nesnelerin interneti uyumlu ve birbirine bağlı hale geliyor. Her yıl kullanıma giren yeni mikrodenetleyici cihaz sayısının 9 milyar olduğu göz önüne alındığında; endüstrinin lider şirketleri MediaTek ve Microsoft’un, her bir bağlantılı cihazın, yüksek güvenlik özelliğini yerleşik olarak sunmasını hedefleyen iş birliğinin önemi daha da öne çıkıyor.

Bağlantı noktası sayısı arttıkça, güvenlik açığı noktalarının sayısı da artış gösteriyor. Bu nedenle hem bireysel kullanıcıların, hem de şirketlerin bağlantılı cihaz teknolojilerinden tam anlamda faydalanabilmeleri, ancak cihazlarının, verilerinin ve bulut bilişim bağlantılarının güvenlikli olduğuna huzurla inanmalarıyla mümkün. Bu ihtiyaç, MediaTek’in mikrodenetleyici (MCU) tabanlı cihazların güvenli bir şekilde bulut bilişimle uyum sağlamaları konusunda Microsoft’la iş birliği yapmasının temel nedenini oluşturuyor. 

MediaTek Microsoft için Özel İşlemci Geliştiriyor

MediaTek ve Microsoft’un iş birliği kapsamında, Azure Sphere’in Nesnelerin Interneti uyumlu işletim sistemiyle uyumlu bir işlemciyi, Wi-Fi bağlantılı bir kontrol ünitesiyle birlikte sunan özel mimarili bir işlemci seti geliştirildi. Bu işlemci seti aynı zamanda, Microsoft’un en son güvenlik protokolleri için yerleşik destek de sunuyor. Microsoft’un Azure Sphere çözümüyle birlikte satışa sunulacak MediaTek işlemciler, farklı sektörlerde iş yapan şirketlerin MCU tabanlı ürün ve hizmetlerden Microsoft güvenlik ve koruma teknolojisinin güvencesiyle faydalanabilmesini sağlayacak. 

Günümüzde bilişimin, bulut ve sınır teknolojileri sayesinde daha güçlü ve daha yaygın hale geldiğini belirten Microsoft Azure Sphere Genel Müdürü Galen Hunt, “Önümüzdeki 10 yıllık dönem, bağlantı kavramının milyarlarca cihaza yayılarak demokratikleşmesi süreci olacak. Azure Sphere, Microsoft’un silikon, yazılım ve bulut bilişim konularındaki uzmanlığını birleştiriyor, güvenlik kavramına silikondan buluta uzanan yeni ve benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Bu konuda MediaTek’le çok yakın bir iş birliği içerisinde birlikte çalıştık ve bugün, dünyanın Azure Sphere sertifikalı ilk işlemcisi MT3620’yi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğiyle, yeni yüksek güvenlikli, akıllı sınır bilişim cihaz ve çözümleri jenerasyonunun temellerini atıyoruz” dedi.

Microsoft, Azure Sphere çözümü çevresinde silikon ve cihaz üreticileri de dahil olmak üzere farlı sektörlerden firmaları bir araya getiren bir ekosistem oluşturuyor. Bu ekosistemi oluşturan kuruluşlar, Nesnelerin İnterneti uyumlu cihaz sayısında artışın getirdiği riskleri bertaraf etmek için birlikte çalışıyor; en yüksek güvenlik standartlarının oluşumu ve sürdürülebilirliği için ortak çaba gösteriyor.

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