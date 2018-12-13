MediaMarkt'ta önemli atama
MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt’ın global organizasyonunda “Grup İcra Kurulu Üyesi” ve 3 ülkeden sorumlu “Doğu Bölgesi Operasyon Başkanı” oldu
MediaMarkt’ın Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, 2015 yılında Türkiye İcra Kurulu Başkanı olduğu şirketin global Grup İcra Kurulu Üyeliğine atandı. Gökyıldırım, aynı zamanda Türkiye’nin yanı sıra MediaMarkt Yunanistan’ın da İcra Kurulu Başkanlığına getirildi. Ayrıca Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı görevi doğrultusunda İsveç de Gökyıldırım’a bağlandı.
Yenal Gökyıldırım’ın yeni görev ve sorumlulukları, MediaMarktSaturn Grup’un tüm operasyonel kararların alındığı ve merkezi stratejinin farklı ülkelerde etkin bir şekilde uygulanmasından sorumlu olan Grup İcra Kurulu’na yapılan yeni atamalar kapsamında duyuruldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede MBA derecesini alan Gökyıldırım, 20 yılı aşan kariyeri süresince çok sayıda uluslararası şirkette üst düzey görevlerde bulundu. Philips Elektronik’te 14 yıl boyunca İstanbul, Dubai, Viyana ve Amsterdam’da çeşitli üst düzey görevlerde bulunduktan sonra şirketin genel merkezinde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Başkan olarak görev alan Yenal Gökyıldırım, 2011 yılında Türkiye’ye dönerek Doğan Online'ın CEO'su oldu. Ardından LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürlüğünü üstlenen Gökyıldırım, Eylül 2015'ten bu yana MediaMarkt Türkiye’de İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapıyordu.
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