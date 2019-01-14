MediaMarkt Türkiye'de önemli atama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
14.01.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

MediaMarkt Türkiye'de önemli atama

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MediaMarkt Türkiye'de önemli atama

Elektronik perakende şirketi MediaMarkt Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Seçil Namruk getirildi.

MediaMarkt Türkiye’nin yeni İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk oldu. Profesyonel iş yaşamına 2002 yılında Merck Sharp & Dohme’da başlayan Namruk, 2007 – 2011 yılları arasında Nike bünyesinde Türkiye ve İsrail’den sorumlu İnsan Kaynakları Departmanı’nda görev adı. 2011 – 2013 yıllarında Bunge’nin Türkiye İK Ülke Müdürlüğünü yürüten Seçil Namruk, ardından KPMG Türkiye bünyesine katılarak İnsan Kaynakları ve İç İletişim Direktörü olarak görev yaptı. 2017 yılında PepsiCo’nun Uluslararası İK Çözümleri Liderliğini üstlenen Namruk, artık MediaMarkt Türkiye’de İnsan Kaynakları Departmanı’nın başına getirildi.

Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Jeofizik Mühendisliği üzerine lisans eğitimi alan Seçil Namruk, Marmara Üniversitesi CSF La Salle & Maine Üniversitesi’nde İşletme ve Yönetim üzerine MBA programını tamamladı.

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