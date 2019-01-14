MediaMarkt Türkiye'de önemli atama
Elektronik perakende şirketi MediaMarkt Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Seçil Namruk getirildi.
MediaMarkt Türkiye’nin yeni İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk oldu. Profesyonel iş yaşamına 2002 yılında Merck Sharp & Dohme’da başlayan Namruk, 2007 – 2011 yılları arasında Nike bünyesinde Türkiye ve İsrail’den sorumlu İnsan Kaynakları Departmanı’nda görev adı. 2011 – 2013 yıllarında Bunge’nin Türkiye İK Ülke Müdürlüğünü yürüten Seçil Namruk, ardından KPMG Türkiye bünyesine katılarak İnsan Kaynakları ve İç İletişim Direktörü olarak görev yaptı. 2017 yılında PepsiCo’nun Uluslararası İK Çözümleri Liderliğini üstlenen Namruk, artık MediaMarkt Türkiye’de İnsan Kaynakları Departmanı’nın başına getirildi.
Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Jeofizik Mühendisliği üzerine lisans eğitimi alan Seçil Namruk, Marmara Üniversitesi CSF La Salle & Maine Üniversitesi’nde İşletme ve Yönetim üzerine MBA programını tamamladı.
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