McAfee Türkiye'de yüzde 100 büyüme hedefliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
19.07.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

McAfee Türkiye'de yüzde 100 büyüme hedefliyor

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McAfee Türkiye'de yüzde 100 büyüme hedefliyor

Türkiye’de yeni yapılanma çalışmalarına başlayan McAfee Türkiye, yeni ülke müdürü Hakan Uzun’un yönetiminde yüzde 100 büyüme hedefliyor.

Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden McAfee, Türkiye operasyonlarını genişletmek için harekete geçti. Kısa süre önce bilişim sektörünün deneyimli isimlerinden Hakan Uzun’u Türkiye Ülke Müdürü olarak görevlendiren McAfee, 2020 sonuna kadar %100 büyüme hedefiyle çalışmalarına başladı.
Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle buluşan McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun, 2018’in ikinci yarısı ve 2019 için belirledikleri yol haritasına dair detayları paylaştı. Önümüzdeki dönemde daha hızlı ve agresif bir büyüme hedefi belirlediklerini açıklayan Uzun, organizasyonel verimlilik ve yeni fırsatları değerlendirmek için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Toplantiya iştirak eden McAfee Güney Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Patricia Murphy, 2020 sonuna kadar hedefledikleri %100’lük büyüme için Türkiye’ye gerekli tüm destekleri vereceklerini belirtti. Murphy, McAfee’nin hem dünyadaki hem de Türkiye’deki yüksek müşteri memnuniyeti oranlarının bu büyüme oranlarına ulaşmayı kolaylaştıracağını ifade etti.

İş ortaklarına destek artacak

Mevcut kanal ekosistemini daha etkin kullanmak için planlar yaptıklarını ifade eden McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun, bu kapsamda iş ortaklarına yönelik desteklerini artıracaklarını belirtti. McAfee’nin, “Birlikte çalışmanın yarattığı güçten ilham alıyoruz” sloganı ve vizyonuyla hareket ettiğini kaydeden Uzun, uçtan uca entegre çalışan bir yapı kurguladıklarını, böylece hem bireysel hem de kurumsal çözümlerini müşterilerine daha yakından tanıtma olanağı elde edeceklerini sözlerine ekledi. Toplantıda ayrıca McAfee’nin bir diğer global yöneticisi olan Philippe Lacroix de bir konuşma yaptı. McAfee Güney Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye’den Sorumlu İş Ortakları Direktörü olan Philippe Lacroix, Türkiye’deki partnerlerinin McAfee müşterilerine verdiği hizmetlerde oldukça yetkin olduklarına dikkat çekti. Lacroix, Türkiye’nin, McAfee için uzun yılladır bölgedeki en etkili ülkelerden biri olduğunu vurgularken, bu durumu kalıcı hale getirmek ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

McAfee, yeni trendler ve yasal düzenlemeler için bugünden hazır

Siber güvenlik sektörünün en geniş portföylerinden birine sahip olduklarını belirten Hakan Uzun, veri koruma, veri tabanı güvenliği, ağ güvenliği, güvenlik durum analizleri, sunucu güvenliği, web güvenliği gibi alanların her biri için gelişmiş çözümler sunduklarını kaydetti.

McAfee’nin Avrupa’da GDPR, Türkiye’de ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK) gibi düzenlemelere uyum konusunda da müşterilerine destek olduğundan söz eden Uzun, hazırladıkları rehberler ve birebir görüşmelerle işletmelerin bu dönüşüme hazırlıklı olmalarını sağladıklarının altını çizdi.
Hakan Uzun, 2020 sonrasında özellikle 5G teknolojisinin kullanıma alınmasıyla birlikte akıllı şehirler ve akıllı otomobillerin daha fazla hayatımızda yer edineceğine dikkat çekti. Uzun, bu kapsamda hem yerel yönetimler hem de otomotiv sektörü üreticileriyle yakın temasta bulunduklarını ve ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Türkiye’de de bu alanda yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde arttığına vurgu yapan Uzun, ülkemizde 5G’nin hizmet sunulmasını takiben bölgesel çalışmalar yürütmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Sayılarla McAfee

186 ülkede faaliyet gösteriyor.
Dünya genelinde 7300’den fazla çalışana sahip.
538 milyon uç nokta cihaz ve sistemin güvenliğini sağlıyor.
80 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor.
Fortune 100 firmalarının %77’sine, Fortune 500 firmalarının yüzde 58’ine, Global 2000 firmalarının %66’sına siber güvenlik çözümleri sunuyor.
Dünyanın en büyük bankalarının %79’u McAfee’yi tercih ediyor.
Dünya genelindeki en büyük 50 perakendecinin %48’i McAfee kullanıcısı.
Siber güvenlik özelinde 1500’den fazla patente sahip.

 

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