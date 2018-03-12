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    McAfee sessiz sedasız VPN uygulaması Tunnelbear'ı satın aldı!

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 08:47 | Son Güncelleme:

    Antivirüs üreticisi McAfee, popüler VPN sağlayıcılarından TunnelBear'ı açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın aldı.

    McAfee tarafından yapılan açıklamaya göre firma, TunnelBear'ın hizmetlerini kendi VPN hizmetiyle birleştirmeyi düşünüyor. Satın alma sonucunda TunnelBear'ın ücretsiz hizmetinin sonu gelebilir çünkü McAfee'nin VPN hizmeti Safe Connect'in farklı bir ücretlendirme modeli var.

    McAfee Safe Connect şu an yedi gün ücretsiz olarak denenebiliyor ancak sonrasında aylık 7,99 dolarlık veya yıllık 47,88 dolarlık bir ücret ödemeniz gerekiyor. Satın alma sonrasında TunnelBear'ın kullanım şartlarında da değişiklik yapılabilir çünkü TunnelBear Kanada merkezli bir firma ve McAfee tarafından satın alındıktan sonra ABD kanunlarına uyması gerekecek.

    Mobil Dünya Kongresi'nde Amazon Alexa'ya yönelik bir güvenlik işlevi tanıtan firma, geçen ay Avrupalı internet sağlayıcısı Telefonica ile bir anlaşma yaptığını duyurmuştu.

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