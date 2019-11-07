MC Games’in yeni VR oyunu Steam'de ortaya çıktı

MC Games, geliştirdiği VR oyunlarını dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam platformu üzerinden oyun tutkunlarıyla buluşturuyor. Sanal gerçeklik gözlükleri HTC Vive ve Oculus ile desteklenen oyunlar meraklısı için farklı deneyimler sunuyor. Türk yazılımcı ekibi ile İzmir’de 2018 yılında kurulan MC Games’in oyunları özellikle ABD, Rusya, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki oyuncular tarafından ilgi görüyor.

Hızla büyüyen VR sektöründe bir Türk şirketi olarak yer aldıklarını ve çok yakında Türkiye’de de bu yeni teknolojinin yaygınlaşacağını öngören MC Games Studios CEO’su Ali Kuralkan, “PWC’nin önümüzdeki beş yıllık global eğlence ve medya yıllık büyüme oranlarını incelediğimizde trendlerin VR teknolojisine doğru yöneldiğini görüyoruz. VR teknolojisinin beş yıl içinde OTT video, internet reklam, e-spor, video oyunları, sinema, açıkhava reklamcılığı, müzik, radio, podcast, televizyon reklamcılığı, kitap, geleneksel televizyon ve evde video segmentlerine ciddi oranda bir fark atacağı öngörülüyor. Bu çerçeveden bakıldığında Türkiye’de VR pazarının ilk yatırımcıları arasında yer almak ve pazara yön vermek bizim için gurur verici.

Dünyada VR teknolojisi hızla büyüyor ve yatırımlar da her geçen gün artıyor. SuperData*’nın rapora göre VR pazarında oyun yükleme 2018 yılında 14 milyona ulaştı. 2022’de ise bu rakamın 51 milyona ulaşması bekleniyor. Hızla büyüyen VR sektöründe bir Türk şirketi olarak çok yakında Türkiye’de de bu yeni teknolojinin yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde VR ekipmanların fiyatları daha uygun seviyelere ulaştıkça bu teknolojinin yaygınlaşmasını bekliyoruz. Şu anda dünya pazarı için ürettiğimiz oyunların kendi ülkemizde de yaygın olarak oynanması en büyük hedefimiz. Türkiye’de çok yakın zamanda bu yeni teknoloji ile daha yakından tanışacak” diye konuştu.





MC Games Studios CEO’su Ali Kuralkan

Henüz bir yıllık genç bir şirket olmalarına rağmen ikinci oyunlarını çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kuralkan, “Çok genç bir ekiple çalışıyoruz, onların hayalleri ve kurguladıkları oyun dünyası içine bir de sanal gerçeklik eklenince ortaya çok eğlenceli işler çıkıyor. Bir oyunun ilk kurgusundan son haline gelene kadar geçen süreç ise ayrı bir deneyim. Hedefimiz önümüzdeki dönemde yepyeni oyunlarla VR dünyasına damgamızı vurmak” dedi.

Yeni kule savunma (tower defence) VR oyunu “Dwarven Defender” Steam’de

Mc Games’in Steam platformu üzerinde yayınlanan kule savunma (tower defence) temalı yeni VR oyunu “Dwarven Defender” dünyasında fiziksel etkileşimlerle silahlarınızı kullanarak bölgenizi ve kendinizi düşmanlara karşı savunmanız gerekiyor. “Dwarven Defender”, oyuncularına yüksek kalite görüntü ile sanal gerçeklik deneyimi sunuyor.