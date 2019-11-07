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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

MC Games’in yeni VR oyunu Steam'de ortaya çıktı

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MC Games’in yeni VR oyunu Steam'de ortaya çıktı

Dünya oyun pazarına VR oyun üreten ve tamamı Türk yazılımcılardan oluşan MC Games Studios, Nisan ayında piyasaya sürdüğü ilk oyunu “Icarus Prima Regula”dan sonra yeni oyunu “Dwarven Defender”ı Steam’de oyuncuları ile buluşturuyor.

MC Games, geliştirdiği VR oyunlarını dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam platformu üzerinden oyun tutkunlarıyla buluşturuyor. Sanal gerçeklik gözlükleri HTC Vive ve Oculus ile desteklenen oyunlar meraklısı için farklı deneyimler sunuyor. Türk yazılımcı ekibi ile İzmir’de 2018 yılında kurulan MC Games’in oyunları özellikle ABD, Rusya, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki oyuncular tarafından ilgi görüyor.

Hızla büyüyen VR sektöründe bir Türk şirketi olarak yer aldıklarını ve çok yakında Türkiye’de de bu yeni teknolojinin yaygınlaşacağını öngören MC Games Studios CEO’su Ali Kuralkan, “PWC’nin önümüzdeki beş yıllık global eğlence ve medya yıllık büyüme oranlarını incelediğimizde trendlerin VR teknolojisine doğru yöneldiğini görüyoruz. VR teknolojisinin beş yıl içinde OTT video, internet reklam, e-spor, video oyunları, sinema, açıkhava reklamcılığı, müzik, radio, podcast, televizyon reklamcılığı, kitap, geleneksel televizyon ve evde video segmentlerine ciddi oranda bir fark atacağı öngörülüyor. Bu çerçeveden bakıldığında Türkiye’de VR pazarının ilk yatırımcıları arasında yer almak ve pazara yön vermek bizim için gurur verici.

Dünyada VR teknolojisi hızla büyüyor ve yatırımlar da her geçen gün artıyor. SuperData*’nın rapora göre VR pazarında oyun yükleme 2018 yılında 14 milyona ulaştı. 2022’de ise bu rakamın 51 milyona ulaşması bekleniyor. Hızla büyüyen VR sektöründe bir Türk şirketi olarak çok yakında Türkiye’de de bu yeni teknolojinin yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde VR ekipmanların fiyatları daha uygun seviyelere ulaştıkça bu teknolojinin yaygınlaşmasını bekliyoruz. Şu anda dünya pazarı için ürettiğimiz oyunların kendi ülkemizde de yaygın olarak oynanması en büyük hedefimiz. Türkiye’de çok yakın zamanda bu yeni teknoloji ile daha yakından tanışacak” diye konuştu. 

MC Games’in yeni VR oyunu Steamde ortaya çıktı

MC Games Studios CEO’su Ali Kuralkan

Henüz bir yıllık genç bir şirket olmalarına rağmen ikinci oyunlarını çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kuralkan, “Çok genç bir ekiple çalışıyoruz, onların hayalleri ve kurguladıkları oyun dünyası içine bir de sanal gerçeklik eklenince ortaya çok eğlenceli işler çıkıyor. Bir oyunun ilk kurgusundan son haline gelene kadar geçen süreç ise ayrı bir deneyim. Hedefimiz önümüzdeki dönemde yepyeni oyunlarla VR dünyasına damgamızı vurmak” dedi.

Yeni kule savunma (tower defence) VR oyunu “Dwarven Defender” Steam’de

Mc Games’in Steam platformu üzerinde yayınlanan kule savunma (tower defence) temalı yeni VR oyunu “Dwarven Defender” dünyasında fiziksel etkileşimlerle silahlarınızı kullanarak bölgenizi ve kendinizi düşmanlara karşı savunmanız gerekiyor. “Dwarven Defender”, oyuncularına yüksek kalite görüntü ile sanal gerçeklik deneyimi sunuyor.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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