Mayıs ayının ücretsiz Playstation oyunları belli oldu!

Sony PlayStation'ın PS Plus platformu, kullanıcılarına her ay ücretsiz oyun ve özel fırsatlar sunuyor. Mayıs ayı için de ücretsiz olarak PS Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar açıklandı. Her ay ücretsiz oyunlardan ve özel fırsatlardan yararlanan konsollar ise PlayStation 4, PlayStation 3 ve PlayStation Vita. İşte bu konsollara ücretsiz olarak sunulan o oyunlar...

PlayStation 4

- Beyond: Two Souls

- Rayman Legends

PlayStation 3

- Risen 3: Titan Lords

- Eat Them!

PlayStation Vita

- Furmins

Hem PlayStation 4, hem PlayStation 3 hem de PlayStation Vita için PS Plus abonelerine sunulan tek oyun ise King Oddball.