Mayını patlatmadan alanı temizleyebilen makine tasarladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMayını patlatmadan alanı temizleyebilen makine tasarladı
GeriTeknoloji Mayını patlatmadan alanı temizleyebilen makine tasarladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
03.09.2019 - 06:57, Son Güncelleme:

Mayını patlatmadan alanı temizleyebilen makine tasarladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mayını patlatmadan alanı temizleyebilen makine tasarladı

ÇAKÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Şahinoğlu, mayını patlatmadan çıkartan insansız aracı tasarlayıp, patentini alarak üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Abidin Şahinoğlu, "Mayın Tarama ve Çıkartma Makinesi" projesi kapsamında tasarladığı, mayını patlatmadan çıkartan makinenin üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Şahinoğlu, yüksek lisans tezi olan proje ile toprağa gömülmüş ve patlaması halinde yüksek miktarda radyasyon yayan mayınların patlatılmadan temizlenmesini amaçlıyor.

Proje kapsamında geliştirilip kodlanacak insansız araç, belirlenen alana gönderilip mayınları tespit edecek. Ardından mayının topraktan çıkartılıp uygun bir yerde imha edilmesi planlanıyor.

Şahinoğlu, yaptığı açıklamada, dünyada mayınları patlatmadan temizleyebilen bir makine bulunmadığını söyledi.

Projesini hazırladığı makinenin dünyada benzeri bulunmadığını belirten Şahinoğlu, "Dünyada mayınların tamamı, patlatılarak temizlenmektedir. Mayınların patlatılması da büyük bir radyasyonun yayılmasına neden olmaktadır. Bu da o toprakta yüz yıl boyunca organik tarım yapılmasına engel oluyor. Bundan dolayı mayınları patlatmadan çıkartan temizleme makinesine ihtiyaç duyduk." dedi.

Makineyi üretmek için belirli bir bütçeye ihtiyaç duyduklarını dile getiren Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye sınırında yaklaşık 600 kilometre mayından temizlenmesi gereken arazisi var. Bu arazi 70 yıldır temizlenmiyor. Temizlenememesinin nedenlerinden biri de mayınların patlatılmadan çıkartılması gerektiği. Mayınları patlatmadan çıkaran bir makine olmadığı için bu makinenin tasarımına yaptık. Makine, operatöre gerek duymadan hafızasındaki bölgeyi tarıyor. Makineye uzaktan da müdahale edilebiliyor. 2013 yılında bu proje için patent başvurusunda bulunduk, bu yılın sonuna doğru da alacağız. Patentini aldıktan sonra TÜBİTAK'tan destekli projelerle üretmeyi hedefliyoruz."

Xiaomi'den renkli ekranlı akıllı bileklik: Mi Band 4Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 4'ü yakından inceledik. Daha fazla teknoloji kutusu videoları için youtube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?