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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Eray GÖRGÜLÜ- Umut ERDEM/ANKARA
26.04.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Mavi Balina'nın sonunu Google getirecek

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Mavi Balina'nın sonunu Google getirecek

Mavi Balina oyunu uzaktan masum bir oyunmuş gibi görünse de, pek çok insanın hayatına mâl oldu. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, son günlerde çocuk intiharlarıyla gündeme gelen Mavi Balina oyunu ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Turhan “Bu tip zararlı içerikleri olan oyunlara yönlendirici nitelikteki reklam içeriklerinin kaldırılmasına ve çocukların bilinçlendirilmesine yönelik olarak Google Türkiye ile işbirliği yapılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Turhan özetle, “Çocukların ve gençlerin internetin zararlı içeriklerinden korunmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda zararlı içerikleri olan oyunlara yönlendirici nitelikteki reklam içeriklerinin kaldırılmasına ve çocukların bilinçlendirilmesine yönelik olarak Google Türkiye ile işbirliği yapılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

BTK’DAN GÜVENLİ İNTERNET ÇAĞRISI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise ailelere “güvenli internet” çağrısını yineledi. Servis sağlayıcıların ücretsiz olarak sunduğu ve internetteki zararlı içeriklerden çocukları koruyan uygulamaya erişim, tek bir SMS ile yapılabiliyor. SMS ile GUVENLICOCUK yazıp operatörlere mesaj atan aileler çocuk profilini seçebiliyor.

Turkcell ve Superonline için 2200, TTnet için 6606, Vodafone için 7005, Türksat için 5126, Dsmart için 2850, Türknet için ise 3371’e mesaj atmak yeterli oluyor. Çocuk profilinin en önemli özelliği ise son günlerde yaygınlaşan intihar vakalarına sebep olduğu düşünülen Momo ve Mavi Balina gibi oyunlara izin vermemesi. Çocuk Profili, “izinli liste” yöntemi ile çalışıyor. Bu şekilde liste dışındaki sitelere erişim sağlanamıyor.

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