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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.04.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

'Mavi Balina ve Momo dünyada barışçıl yaşamı sabote ediyor'

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'Mavi Balina ve Momo dünyada barışçıl yaşamı sabote ediyor'

Doç. Dr. Tuncay Dilci "Bu oyunlar son derece sistematik kurgulanmış, toplumsal dimağları zehirleyerek onları intihara sürükleyen, insanların yaşam kalitesini düşüren ve toplum içerisinde infial ve kaos yaratabilecek bir yaklaşımın ürünüdür." dedi.

Mavi Balina ve Momo gibi şiddet içerikli sanal oyun kurucularının, dünyada barışçıl toplum yaşamını sabote etmeyi amaçladıkları bildirildi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Di̇lci̇, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavi Balina ve Momo gibi şiddet içerikli sanal oyunların dünya genelinde ciddi sorunlara yol açtığını söyledi.

Bu tür sanal tuzakların sebep olabileceği olumsuz sonuçların önüne geçebilmek için ailelerin çocuklarıyla güven temelli ilişkilere yönelmeleri gerektiğini ifade eden Dilci, "Mavi Balina ve Momo, internet üzerinden ciddi sorunsallık teşkil eden ve çocuklarımızın hayatlarına kadar mal olabilecek sorunlar çıkarmaktadır. Nedeni, amacı, kökeni tam net belli olmamakla beraber Mavi Balina daha önce Rusya'da 12-14 yaş arası çocukları hedef alırken Momo da aynı yaş grubu çocukları hedef almaktadır. Güney Amerika ve Latin Amerika üzerinden dünyaya serpiştirilen, farklı farklı IP adresleri olduğu için çok takip edilemeyen, gerekli önlemler alınma konusunda yetersiz kalınan bir durum." dedi.

"Bunu yapanların normal olduğu söylenemez"

Bu oyunlardan sadece Türkiye'nin değil birçok ülkenin de muzdarip olduğunu aktaran Dilci, şunları kaydetti:

"Gerek Mavi Balina gerek Momo gibi birtakım korkunç hayal ürünü oyunların altında, resimleme yoluyla çocuklarda korku ve infial yaratarak, duygu tahribatı oluşturarak, birtakım travmatik etkilerle, hipnotik tekniklerle, sistematik şekilde çocuğun davranışlarında farklı bir eyleme ve kötü sonuca ulaşabilecek yönlendirme çabası yatmaktadır. Bunu yapanların normal olduğu söylenemez. 2016'da sadece 4 ay içerisinde Rusya'da Mavi Balina'dan ölen çocuk sayısı 130. Bizim ülkemizde de bu sayı 35-40'ların üzerinde. Dolayısıyla gelecekte oluşabilecek tehlikelere karşı önlemler alınması elzemdir. Bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesine ihtiyaç var. Ailelerin bu konuda güven temelli ilişkilere yönelmesi, çocuklarla sağlıklı bir iletişim kurmaları, bu iletişim doğrultusunda çocuk isterse korku dolu isterse suçlu olsun aileleriyle bunu rahatlıkla paylaşabilecek bir noktaya gelmeleri şart."

Mavi Balina ve Momo gibi sanal oyun kurucularının normal bir kişiliğe sahip olmadıklarını vurgulayan Dilci, şöyle devam etti:

"Dünyada birçok sapkınlık içeren örgütler, yapılanmalar ve teşkilatlanmalar var. Sağlıklı nesilleri tahrip ederek Evangelist bir mantığa da hizmet edebilirler. Bunlar, dünya toplumundaki barışçıl yaşamı sabote ederek bundan haz duyan psikopati bir davranış olabilir. Bu oyunlar son derece sistematik kurgulanmış toplumsal dimağları zehirleyerek onları intihara sürükleyen, insanların yaşam kalitesini düşüren ve toplum içerisinde infial ve kaos yaratabilecek bir yaklaşımın ürünüdür. Dolayısıyla 2 şeyden şüphelenebiliriz. Bunlardan biri sistematik kurgulanmış faaliyetler olabilir. Diğeri de bu tip oyunların kurucuları bunlardan haz alan ve bu tür faaliyetlerden doyum sağlayan psikopati bir kişilik olarak karşımıza çıkabilir."

Dilci, geleneksel otantik oyunlara dönüş olması gerektiğini ve aksi halde bu oyunlar unutulduğunda şu anki neslin dijital oyunlara terk edileceğini sözlerine ekledi.

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