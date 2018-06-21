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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
21.06.2018 - 07:01, Son Güncelleme:

Mavi Balina oyununda flaş gelişme: Kıskıvrak yakalandı

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Mavi Balina oyununda flaş gelişme: Kıskıvrak yakalandı

Rusya'da 2015'te çıkan ve dünyada 130 gencin yaşamını yitirmesine yol açan Mavi Balina oyununun kurucusunun ardından işbirlikçi Nikita Nearonov da yakalandı.

Oyunun kurucusu Philipp Budeikin (22), geçen yıl 16 çocuğun intiharına yol açmaktan yargılanmış ve 3 yıl hapis cezası almıştı. Budeikin hapisteyken oyunun, kullanıcıları intihara yönlendirmeyi sürdürdüğü ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre mesajların arkasındaki ismin bir başka yönetici olan Iya Sidorov'un tutuklanmasına rağmen mesajlar kesilmeyince polis, talimatları gönderen 22 yaşındaki yazılımcı Nikita Nearonov'u yakaladı.

Mavi Balina oyununda flaş gelişme: Kıskıvrak yakalandı

Nearonov'un 10 çocuğun intiharında rol oynadığı ve 40 kişilik bir grupla da oyun üzerine toplantılar yaptığı öğrenildi. Oldukça zeki bir genç olduğuna dikkat çeken polis, Nearonov'un iyi bir aileden geldiğini ve Moskova'da finansal uzman olarak hayli yüksek maaşlı bir işi olduğunu kaydetti. Yine polise göre Nearonov, Whatsapp veya Facebook'un aksine Rus sosyal medya platformu VK ve Telegram'ı çocuklara ulaşmak için kullandı.

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

'Blue Whale' yani 'Mavi Balina' adlı oyunu Rusya'da bir psikoloji öğrencisi geliştirdi. Oyun ilk olarak, oynayanlardan birinin 2015'te intihar etmesiyle gündeme geldi. Sonra da hiç gündemden düşmedi. Oyun nedeniyle Kasım 2015'ten Nisan 2016'ya kadar sadece Rusya'da 130 çocuk intihar etti. Türkiye'de de bu oyun yüzünden ölümler yaşandı.

Mavi Balina oyununda flaş gelişme: Kıskıvrak yakalandı

'Mavi Balina' oyunu tam 50 gün sürüyor. Oyunu oynayanlar, kendilerine gönderilen talimatları sırayla yerine getiriyor. Son görev de intihar oluyor. Oyun, tarayıcı tabanlı olmadığı için denetlenemiyor.

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