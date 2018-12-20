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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
20.12.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Mavi Balina oyunu: Tam anlamıyla sanal ölüm tuzağı

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Mavi Balina oyunu: Tam anlamıyla sanal ölüm tuzağı

Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyun, Bursa'da 12 yaşında bir çocuğun Çarşamba akşamı intihar etmesiyle yeniden gündeme geldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk odasında kendini asmış halde bulundu. Polis, intihar olayının Mavi Balina oyunuyla bağlantılı olup olmadığını incelemek için çocuğun kullandığı bilgisayara el koydu.

Geçen yıl Kasım ayında da Trabzon'da 16 yaşındaki bir gencin yine Mavi Balina oyunu sonucu başına ateş ederek intihar etmiş olabileceği haberleri çıkmıştı.

Türkiye'de 142 gencin intiharının Mavi Balina'yla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.

Oyunun yaratıcısı 21 yaşındaki Rus vatandaşı Philipp Budeikin, gençleri intihara teşvik etmek suçundan tutuklandı. Geçen yıl Moskova'da bir diğer Rus vatandaşı Ilya Sidorov da kurduğu Mavi Balina grubuyla çocukları kendilerine zarar verme ve intihara teşvik etme suçlarından tutuklanmıştı.

Oyun nasıl oynanıyor?

Dünya çapında çok sayıda kişinin intiharına neden olmuş olabileceği belirtilen oyundan kurtulanlar, Mavi Balina için ne diyor? Oyun nasıl oynanıyor?

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor.

50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.

50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor.

"Mavi Balina" adlı oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj da yaptığı bu şekilde oyunda kalmaya zorladıkları ifade ediliyor.

WhatsApp mesajı ile gelen bir link ile katıldı

Hindistan'ın güney doğusundaki Karaikal şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Alexander isimli bir kişi de, intihar oyunundan kardeşinin durumdan haberdar olarak polise haber vermesi ile kurtuldu.

22 yaşındaki genç adam, Mavi Balina oyunu ile WhatsApp mesajlaşma programı üzerinden kendisine yollanan bir link aracılığı ile tanıştığını açıklayarak şunları söyledi:

"Mavi Balina telefona indirilen bir uygulama değil. Oyun, link aracılığı ile kişilerin bir yönetici tarafından yönlendirilmesi ile oynanıyor. Yönetici tarafından verilen görevlerin, gece yarısından sonra saat 02:00'da gerçekleştirilmesi isteniyor. İlk birkaç gün kişisel bilgilerin ve fotoğrafların paylaşılmasından oluşuyor ve bunlar yönetici tarafından toplanıyor.

Alexander, 50 aşamadan oluşan sürecin en ünlü görevlerinden birini yerine getirdiğini de anlatıyor:

"Akkaraivattam mezarlığına da gece yarısı gibi gittim ve burada bir selfie çekerek sosyal medyada bu fotoğrafı paylaştım. Her gün yalnız başıma korku filmleri izlemek zorundaydım ki bunun da amacı kurbanların korku içinde yaşamasını sağlamaktı

"Bu tam anlamıyla bir sanal ölüm tuzağı... Çok acı verici bir tecrübe. Oyuna katıldıktan sonra insanlarla konuşmayı bıraktım ve odama kapandım. Oyundan çıkmak istesem de başaramadım."

NDTV isimli yayın kuruluşunun haberine göre, Alexander, polis evine geldiği sırada koluna bıçakla balina kazımak üzereydi.

'Eğer tamamlamazsam annem ölecekti'

Ölümlü vakaların son aylarda giderek arttığı Hindistan'da, 17 yaşındaki bir kız göle atlayarak intihar etmek üzere iken kurtarıldı.

Oyuna telefonu aracılığı ile katıldığını ifade eden kız, güvenlik görevlilerine "son aşamayı" yerine getirmek üzere olduğunu da söyledi.

Genç kızın, kendisini kurtaran polis memuruna, "Eğer görevi tamamlamazsam annem ölecekti" dediği belirtildi.

Temmuz ayı içerisinde 14 yaşındaki Manpreet Singh isimli bir Hintli çocuk da Mavi Balina isimli oyunu oynadığını arkadaşlarına söyledikten birkaç gün sonra intihar etmişti.

'Oyunun sonu, zamanın doldu'

2015 yılında Rusya'da başlayan akımın kurbanları çoğunlukla "daha kolay yönlendirilebilir" 18 yaş altı gençlerden oluşuyordu.

Ancak yıllar içinde vakaların yaş aralığı da değişmeye başladı. Haziran ayı içinde Arjantin'de kendisini bir su tankının üzerinden atmak isterken kurtarılan kişi 22 yaşında bir anneydi.

Genç kadının kendisini kurtaran polislere, Mavi Balina oyununu oynadığını söylediği aktarıldı.

22 yaşındaki Arjantinli annenin intihara kalkışmadan önce, "Oyunun sonu, zamanın doldu" isimli bir mesaj aldığını söylediği de ifade edildi.

Kurbanlarını 'biyolojik atıklar' olarak tanımlamıştı

Oyunun kurucusu 22 yaşındaki Philipp Budeikin, Rusya'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak en az 15 intihar vakası ile ilişkilendirilen Budeikin'e verilen bu ceza Rus kamuoyunda tartışma yarattı.

2016 yılı Kasım ayında tutuklanan, Budeikin, duruşmalardan birinde, toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak tanımlamıştı.

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