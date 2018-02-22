Mavi balina oyunu nedir? Neden ve nasıl öldürüyor?

Meclisin de gündemine giren Mavi Balina oyunu, ailelerin korkulu rüyası oldu. Şantaj komutlarıyla oynayanları intihara sürüklediği belirtilen "Mavi Balina" dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu tehdit ediyor. Peki Mavi Balina oyunu nedir, ailelerin neler yapması gerekiyor? Mavi Balina oyunu hakkında merak edilenleri derledik.

İNTERNET ADRESİ VE YASAL SATIŞI YOK

Oyunun resmi bir internet adresi ve yasal satışı yok. Rus chat sayfalarında oyuna girmek isteyen kişilere yönetici tarafından adres gönderiliyor. Bu internet adresine giren kişilerin bilgisayarlarına virüs sokularak tüm kişisel bilgilerine ulaşılıyor ve bundan sonra da şantaj yoluyla 'oyuncu'dan verilen tüm talimatların yerine getirilmesi isteniyor.

50 GÜN 50 GÖREV

Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara ‘Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın’ telkini yapılıyor.

BTK'DAN AİLELERE UYARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu , intiharlara yol açtığı belirtilen Mavi Balina oyunu yöneticisinin gizlice gönderdiği linklerle sosyal medya ve benzeri ortamlarda çocuklara ulaşabildiğini belirterek, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. BTK ailelere şu uyarılarda bulundu:

Dikkat edilmesi gereken konular ise şöyle sıralandı:

- Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması için aileler, çocuklarının internet kullanma alışkanlıklarını mutlaka takip etmeliler.

- Aileler, çocukların oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler.

- Oyun başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir.

- İnternet ortamında "bilinmeyen" yabancılara karşı şüpheyle yaklaşılması ve bu kişilerin hayatı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği çocuklara mutlaka anlatılmalı.

- Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yaklaşımları sergilemeli, gerekirse bir uzmandan destek almalı, çocuklarını sosyal aktivitelere yönlendirmeli ve sosyal paylaşım ağlarında onlarla arkadaşlık ederek, internet adımlarından haberdar olmalılar.

Mavi Balina oyunu nasıl engellenir?

Psikolog ve Aile Terapisti Merve Savaşkan, aieleleri Mavi Balina oyunuyla ilgili uyardı:

Özellikle ön ergenlik ve ergenlik dönemine hitap eden ve çocuk-ergen kesiminin dünyasına kolayca sızan bir icat. Bu gelişim evresinde olan kişilerde merak duygusu, cesaret, karşıt gelme, isyan etme, benmerkezcilik ve içe kapanma, dünyaya hükmetmek isteme yoğun olarak yaşanır. İçsel savaşın, dışsal birçok belirtisini görürüz. Mavi Balina da bu duyguları yaşayan, karmaşık dönemde olan çocukların ve gençlerin özellikle hedef noktası.