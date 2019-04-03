Mavi Balina çocukları tehdit etmeye devam ediyor! Mavi Balina oyunu nedir?

İlk, orta ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencileri tehdit eden Mavi Balina oyunu, son günlerde yine gündemde yer alıyor. Yetkili merciler tarafından ulaşılabilirliği engellenmesine rağmen illegal yöntemlerle telefonlara yüklenebilen Mavi Balina oyunu, intihara kadar sürükleyebiliyor. Peki, Mavi Balina oyununun etkileri nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MAVİ BALİNA OYUNUNUN ETKİLERİ NELER?

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda da kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor.

Oyunun orijinal adı Siniy Kit. Bu ismin Rus rock grubu Lumen'in bir şarkısından alındığı düşünülüyor. Şarkının sözlerinde "Neden çığlık atarsın / Kimse sesini duymazken / Konu ne, konu ne" diyor. Şarkı "ağı delip geçemeyen devasa bir mavi balinanın" öyküsünü anlatıyor.

Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması.

Oyunun hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor.

Bu oyun, Rusya'da ilk kez araştırmacı bir gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intiharının ardından yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı. Rusya'da 2016 yılında Nisan ve Kasım ayları arasında 130'dan fazla çocuk intihar etti.

Gazeteci, Mayıs 2016'da ergenler arasında bu tarz oyunların oldukça popüler olduğunu ve bu gençlerin internette kendi aralarında iletişim kurabildikleri çok sayıda "ölüm grubunun" bulunduğunu tespit etti.

Çocukları intihara sürükleyen bu oyun, genellikle Rus sosyal medya sitesi Vkontakte ve Instagram üzerinden yayılıyor.

MOMO VE MAVİ BALİNA'DAN NASIL KORUNMALI?

Medyanın ilgisiyle panik arttıkça insanlar bu şakayı çevresindekileri korkutmak, rahatsız etmek ve tehdit etmek amacıyla kullanmaya yöneliyor. Konunun önemine dikkat çekerek ebeveynleri uyaran Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Baş Güvenlik Araştırmacısı David Emm, şunları söyledi:

İnternetsiz bir dünyayı bilmeyen ve sanal dünyayı çok hızlı tarayan çocukların ebeveynleri için ise bu tehdit karşısında ne yapacağını bilemiyor. Çocuklar daha yoğun bir şekilde arama ve paylaşım yaptığından bu tür içeriklere de ilk önce onlar maruz kalıyor.Bu olayda amaç zararlı yazılım yaymak gibi gözükmese de ebeveynler olarak bizlerin çocuklarımızın internette neler yaptığını yakından takip etmemiz gerektiğini hatırlatması açısından önem taşıyor. Zararlı içerikler, siber tehditler ve bilinmeyen kaynaklardan gelen içeriklere karşı en iyi savunma çocuklarla açık diyalog kurmaktan geçiyor. Çocuğunuz kötü bir olay yaşamadan önce ona internet güvenliğinin temellerini anlatarak tehditlerle başa çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Ebeveynlere önerilerimiz şunlar:

Çocuklarınızla düzenli olarak konuşun. Onlara internette kendilerini nasıl koruyacaklarını anlatın. Hangi sitelerin onlara uygun olmadığı konusunda anlaşın ve bunların nedenlerini anlamalarını sağlayın.



İnternette kendilerini üzen bir olayla karşılaştıklarında güvendikleri bir yetişkine anlatabileceklerini bilmeleri gerekli.



Çocuğunuzun gerçekte tanımadığı kimseyle internet üzerinden arkadaş olmaması, kişi listelerine bilinmeyen numaralar eklememesi gerektiğini anladığından emin olun. İnternetteki kişiler her zaman gerçekten kim oldukları ve ne istedikleri konusunda dürüst olmayabilir.



Güvenlik ayarlarını etkinleştirin. Çocukların uygunsuz içerikler izlememesi için otomatik oynatma gibi ayarlar devre dışı bırakılmalı ve ebeveyn kontrolleri kurulmalıdır.



Sessize alma, engelleme ve rapor etme özelliklerinden yararlanın. Böylece onları zararlı çoğu içerikten korumuş olursunuz.



Tanımadığınız insanlara telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgilerinizi asla vermeyin.