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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
24.07.2018 - 06:24, Son Güncelleme:

Mavi Balina oyunu için flaş gelişme: Tamamen suç sayılacak

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Mavi Balina oyunu için flaş gelişme: Tamamen suç sayılacak

Dünya çapında çok sayıda gencin intihar etmesine neden olduğu belirtilen "Mavi Balina" adlı oyun, Belçika'da artık ağır suç kapsamına alındı. Yeni ceza yasasına göre, ülkede artık intihara teşvik suç sayılacak. Mavi Balina oyunu ve benzeri şekilde ölüme sebep olanlar ağır şekilde cezalandırılacak.

Belçika'da 1867 yılında yürülüğe giren ceza yasası, artık günün koşullarına uymadığı gerekçesiyle değiştirildi. Tecavüz ve cinsel şiddet suçlarının cezası ağırlaştırılırken, 16 olan cinsel ilişki rıza yaşı 14'e düşürüldü.

"Kaset" yerine, "taşınabilir bellek" ifadesinin yer aldığı yeni yasada özellikle "dijital suçlar" ile ilgili çok sayıda düzenleme var.

Bunların arasında en dikkat çekeni, "İntihar oyunu" olarak bilinen "Mavi Balina" (Blue Whale Challenge) adlı oyunla ilgili madde oldu.

Uluslararası Polis Örgütü'nün (İnterpol), Belçika'da 18 gencin Mavi Balina oynadığını tespit ederek resmi makamları uyarması ve Belçika Savcılığı'nın da geçen yıl yaptığı uyarının ardından ceza yasasında değişikliğe gidildi.

Yeni yasa ile Mavi Balina oyunu ve benzeri şekilde kişilerin ölümüne sebep olanlar ağır şekilde cezalandırılacak olsa da; savcılık hala polise, ebeveynlere ve okullara bu oyun konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

50 aşamalı oyunun son talimatı: Yaşamına son ver

Sosyal medyada oynanan 50 aşamalı oyunda gençlere kendilerine acı vermeleri, korku filmi izlemeleri, gece yarısı uyanmaları gibi talimatlar veriliyor.

Son talimat ise oyuncunun kendi yaşamına son vermesi. Bu nedenle, Mavi Balina'dan medyada "intihar oyunu" olarak söz ediliyor.

Oyunun yaratıcısı Philipp Budeikin, Rusya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Budeikin, duruşmalardan birinde, toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak tanımlamıştı.

Mavi Balina'nın bugüne dek Türkiye'de 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

Oyuna Mavi Balina adı verilmesinin nedeni ise bu balina türünün iyileşemeyecek kadar hasta olması halinde kendisini karaya vurması.

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