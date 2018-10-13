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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.10.2018 - 18:04, Son Güncelleme:

Matematiği "sokağında" öğrendiler

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Matematiği "sokağında" öğrendiler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz İlkokulunda oluşturulan "Matematik Sokağı" ile öğrencilerin matematiğe olan ilgisi arttı.

Okulun matematik öğretmenleri tarafından hazırlanan TÜBİTAK projesi kapsamında koridorlara formüller, mimari tasarımlar ve doğa olaylarına ilişkin resimler yapıldı. İlginç çizimleri merak ederek üzerindeki matematik formül ve problemlerini inceleyen öğrenciler, derslerde gördükleri teorik bilgileri de sınama imkanı buluyor.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyle çocukların korktuğu derslerden matematiği sevdirmeyi amaçladıklarını belirterek, alınan sonuçların memnuniyet verici olduğunu söyledi.  

Gediz İlkokulu Müdürü Evren Arslan ise doğanın, sanatın ve bilimin içindeki gizli matematiği keşfetmeleri için oluşturdukları sokak sayesinde öğrencilerin daha fazla soru sorar hale geldiğini, matematiğin eğlenceli dünyasını keşfettiklerini kaydetti.

Arslan, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin derste işlediği konuların zihinde şekillenmesi gerekiyor. Öğrenciler için soyut ve anlaşılması zor olarak tanımlanan matematiği somut ve anlaşılır kılmak için yola çıktık. 'Matematik nerede ve ne işe yarar?' sorusuna yanıt bulmalarını sağlamaya çalıştık. Örneğin arıların yaratılışındaki kodlanış matematiği, insan vücudundaki gizli matematiği keşfetmelerini sağladık."

Matematiği sokağında öğrendiler

"Derslere olumlu yansıyor"

Matematik öğretmeni Zeki Çoban da proje sayesinde birçok öğrencinin artık matematiğin zor olmadığını düşündüğünü ifade ederek, "Öğrencilerimiz matematiği ilk başlarda zor bir ders olarak görüyorlardı. Derslerde anlattığımız konuları hayatın içerisinden örneklerle koridora taşıdık. Öğrencilerimiz koridorda gördükleri soruları çözmeye çalışarak matematikteki düzeylerini arttırıyorlar. Bunun derslere yansıması olumlu." dedi.

5. sınıf öğrencisi Zehra Noyan da matematiği bu sokak sayesinde sevmeye başladığını anlatarak, "Matematiğin müzik ve resimle olan ilişkisini öğrendim. Artık resimlerimi çizerken daha canlı çiziyorum. Hiç bilmediğim birçok konuyu öğrendim." diye konuştu.

Öğrenci Fatma Hümeyra Arslan ise deniz kabuğu, kar tanesi, ağaçlar, arılar ve kelebeklerde bir matematiğin olduğunu koridordaki resimler sayesinde anladığını dile getirdi.

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