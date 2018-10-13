Matematiği "sokağında" öğrendiler
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz İlkokulunda oluşturulan "Matematik Sokağı" ile öğrencilerin matematiğe olan ilgisi arttı.
Okulun matematik öğretmenleri tarafından hazırlanan TÜBİTAK projesi kapsamında koridorlara formüller, mimari tasarımlar ve doğa olaylarına ilişkin resimler yapıldı. İlginç çizimleri merak ederek üzerindeki matematik formül ve problemlerini inceleyen öğrenciler, derslerde gördükleri teorik bilgileri de sınama imkanı buluyor.
Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyle çocukların korktuğu derslerden matematiği sevdirmeyi amaçladıklarını belirterek, alınan sonuçların memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Gediz İlkokulu Müdürü Evren Arslan ise doğanın, sanatın ve bilimin içindeki gizli matematiği keşfetmeleri için oluşturdukları sokak sayesinde öğrencilerin daha fazla soru sorar hale geldiğini, matematiğin eğlenceli dünyasını keşfettiklerini kaydetti.
Arslan, şöyle konuştu:
"Öğretmenlerimizin derste işlediği konuların zihinde şekillenmesi gerekiyor. Öğrenciler için soyut ve anlaşılması zor olarak tanımlanan matematiği somut ve anlaşılır kılmak için yola çıktık. 'Matematik nerede ve ne işe yarar?' sorusuna yanıt bulmalarını sağlamaya çalıştık. Örneğin arıların yaratılışındaki kodlanış matematiği, insan vücudundaki gizli matematiği keşfetmelerini sağladık."
"Derslere olumlu yansıyor"
Matematik öğretmeni Zeki Çoban da proje sayesinde birçok öğrencinin artık matematiğin zor olmadığını düşündüğünü ifade ederek, "Öğrencilerimiz matematiği ilk başlarda zor bir ders olarak görüyorlardı. Derslerde anlattığımız konuları hayatın içerisinden örneklerle koridora taşıdık. Öğrencilerimiz koridorda gördükleri soruları çözmeye çalışarak matematikteki düzeylerini arttırıyorlar. Bunun derslere yansıması olumlu." dedi.
5. sınıf öğrencisi Zehra Noyan da matematiği bu sokak sayesinde sevmeye başladığını anlatarak, "Matematiğin müzik ve resimle olan ilişkisini öğrendim. Artık resimlerimi çizerken daha canlı çiziyorum. Hiç bilmediğim birçok konuyu öğrendim." diye konuştu.
Öğrenci Fatma Hümeyra Arslan ise deniz kabuğu, kar tanesi, ağaçlar, arılar ve kelebeklerde bir matematiğin olduğunu koridordaki resimler sayesinde anladığını dile getirdi.
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