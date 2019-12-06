Mastercard sesle alışverişe hazırlanıyor

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Genç nüfusu ve inovatif finans sektörü sayesinde Türkiye’nin teknoloji adaptasyonu birçok ülkenin önünde geliyor. Türkiye’deki tüketiciler harcamalarında hızla dijital ödemeye yöneliyor.2019’da Türkiye’de 33 milyon kart kullanıcısının yarısı kart harcamalarının %20’ye yakınını online yaptı. Online harcamaların %55’i akıllı telefonlar ile yapılırken, seyahat harcamalarının %65’i online gerçekleşti. Sigorta, bilet, vergi, telekomünikasyon ve pazar yerleri en çok online alışverişin yapıldığı yerler olarak dikkat çekiyor.

Nakitsiz bir dünya yaratmayı hedefleyen Mastercard, finansal katılımı arttırmak, dijital ödemelerde güvenlikten ödün vermeden müşterilerine paha biçilemez deneyimler sunmak için teknolojiyi bir araç olarak kullanıyor.

Mastercard kredi kartı ile yapılan ödemeleri %55 bandına taşımayı hedefliyor



Türkiye’de 2018’de tüketici harcamalarının %38’i kredi kartı ile yapılırken, 2019’da 2,3 trilyon TL’lik tüketici harcamasının %41’i kredi kartı ile gerçekleşti. Tüketicilerin % 63’ünde banka kartı olmasına rağmen, alışverişlere banka kartlarının yeterli kullanılmadığı görülüyor. Gelişmiş pazarlarda ise tüketici harcamalarının %55’ten fazlası elektronik ödemelerle yapılıyor. Türkiye’de 230 milyon kart mevcut. Banka kartları başta olmak üzere tüm bu kartlar alışverişte kullanılmaya başlanırsa nakitsiz topluma ulaşılması mümkün görülüyor.

En çok market ve restoranlarda nakit harcama yapıyoruz



Market ve restoranlarda yapılan harcamalara bakıldığında, buralarda nakit kullanımının yüksek olduğu dikkat çekerken, kart kullanımının %22 ile sınırlı olduğu görülüyor. Mastercard, nakit kullanılan alanlarda kart kullanımını arttırabilmek için temassız kart kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu amaçla Mastercard 15 şehirde toplu taşımada temassız kart uygulamasını hayata geçirdi. Türkiye’deki temassız işlemlerin %7’si ulaşım harcamalarına ait.

Kart kullanımı arttırmak için Mastercard’ın pratik çözümü Soft POS



Bugün ticari işletmelerin %90’ında POS cihazı varken taksi şoförü, simit satıcısı, çiçekçi, elektrikçi, tesisatçı, kuru temizlemeciler gibi küçük işletmelerin sadece %28’i POS cihazına sahip. Cep telefonlarına ya da tabletlerine Mastercard Soft POS uygulamasını indiren üye iş yerleri, temassız ödemelerde kullanılan Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi vasıtasıyla Android telefonu veya tabletini hiçbir ilave ekipman kullanmaksızın bir POS cihazına döndürerek kartlı ödeme kabul edebiliyor. Böylece üye işyerleri, mobil POS cihazı olmasa da kolay, pratik ve güvenli bir şekilde satış yapabiliyorlar. Mastercard, bu uygulama ile market harcamalarının %5’inin Soft POS’a geçeceğini öngörüyor.

Masterpass ve yeni nesil süpermarket “istegelsin”, sesle alışveriş için iş birliği yaptı



Mastercard’ın yaptığı tüketici araştırmaları tüketicilerin %62’sinin sesle alışveriş yapmaya olumlu baktığını gösteriyor. Tüketiciler sesli alışverişi hızlı ve pratik bulurken, en büyük endişeleri ise güvenlik. Mastercard, yapay zekayı güvenlik için kullanarak bu endişeleri ortadan kaldırıyor. Mastercard ve istegelsin, yakın gelecekte Türk tüketicilere sesle alışveriş çözümü sunmak için iş birliği yaptı. Sesle ödeme çözümü hayata geçirildiğinde tüketiciler istegelsin’den market alışverişlerini sesle yapacak, ödemelerini de sesle tamamlayabilecekler. Bunun için uygulamayı açıp, istedikleri ürünleri söylemeleri yeterli olacak. Siparişleri tamamlandığında ise yine sesli olarak Mastercard logolu kartları ile ödemelerini tamamlayabilecekler.