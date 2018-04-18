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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.04.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Mastercard Müslüman Seyahat Endeksi yayınlandı

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Mastercard Müslüman Seyahat Endeksi yayınlandı

Müslüman turistlerin gezdikleri ülkelerde aradığı seyahat kolaylığı, “helal” yiyecekler, ibadet yerlerinin çokluğu ve fiyatlar gibi kriterlerin 130 ülkede değerlendirildiği, Mastercard’ın “Müslümanların Seyahat Tercihleri” araştırmasının sekizincisi yayımlandı.Türkiye kriterler toplamında 4. sıradaki yerini ve “ulaşım kolaylığı” kriterinde 130 ülke arasındaki liderliğini korudu.

Mastercard ile Müslüman dünyanın turizm ihtiyaçlarına yönelik puanlama, rezervasyon, danışmanlık, eğitim, etkinlik yönetimi gibi konularda hizmet veren CrescentRating’in ilk kez 2011 yılında hazırladığı “Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi” raporunun sekizincisi yayımlandı. İslam İşbirliği Konferansı üyesi 48 ülke ve İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmayan 82 ülkenin dahil olduğu, toplam 130 ülkeyi kapsayan 2018 raporuna göre, Türkiye 4. sırada yer alırken, ilk sırada yine Malezya var. Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri aynı puanla 2. ve 3. sırayı paylaşırken, ilk dört ülkenin ardından Suudi Arabistan, Katar ve Fas sıralanıyor. 

Araştırmaya göre 2018 yılında 131 milyon Müslüman turistin dünyayı gezdiği tespit edilirken, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olmayan ülkelerin, gelişen Müslüman turist pazarına yönelik olarak İslami ihtiyaçlara göre yaptıkları düzenlemeler ile gelişim içinde olduğu görüldü. Çoğunluğu Müslüman olmayan Singapur, Tayland ve Birleşik Krallık gibi ülkeler ise Müslüman turistlerin tercih listesinde ilk dokuz ülkeden sonra geliyor. 

Türkiye ulaşım kolaylığı ile ilk tercihken, iletişim için çok çalışması gerekiyor

Türkiye, havayolu bağlantılarının bulunması, ulaşım kolaylığı ve vizesiz ulaşım imkanları açısından en üst sırada yer alırken, Türkiye’yi sırasıyla Malezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar takip etti. Türkiye aynı zamanda Müslüman iş insanlarının da ziyaret ettiği ülkelerin başında geliyor. Araştırmada, Türkiye, Malezya ve Endonezya gibi gelişen ekonomilerin, Müslüman iş insanlarını giderek daha fazla çektiği ve önümüzdeki yıllarda bu rakamın artacağı belirtiliyor. 

Öte yandan, Türkiye’nin geliştirmesi gereken alanlara bakıldığında, ülke içindeki ulaşım ağı, yemek ve otel kriterleri dikkat çekiyor. Bununla birlikte Türkiye, “İletişim” ana başlığında yer alan İletişim’in Kolaylığı, Dijital Görünürlük ve Müslüman turistlerin ihtiyaçlarına destek olma kriterlerinde ilk 10 ülke arasında yer almaması, genel sıralamada 4. sırada kalmasının en önemli nedeni olarak gösteriliyor. 

Müslüman Seyahat pazarı 2026’da 300 milyar dolar olacak

Araştırmaya göre, dünyada en hızlı artan grup olan Müslüman nüfusun 2050 yılında toplam 2,8 milyar olacağı tahmin edilirken, dünya üzerinde 3 insandan 1’i Müslüman olacak. Öte yandan 2026’da Müslüman seyahat pazarının 300 milyar dolar olacağının belirtildiği raporda, bu büyük pazar nedeniyle pek çok ülkede Müslümanlara yönelik ve onlar memnun edecek ürün ve hizmetlere yöneldiği görülüyor. 

Araştırmaya göre Müslüman ülkelerde orta sınıfın giderek geliştiği ve gelirlerini harcamak üzere turizme yöneldikleri vurgulanırken, Suudi Arabistan’a yapılan Umre ziyaretlerinin yanı sıra, Ramazan ayının da artık Müslüman turistlerin tercih ettiği bir dönem olduğu görülüyor. Bu nedenle Ramazan ayında Müslüman turistlere yönelik özel deneyimler sağlayan ülkeler tercih ediliyor.  

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