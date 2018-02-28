Mastercard 3 yıl daha UEFA Şampiyonlar Ligi’nde

UEFA Şampiyonlar Ligi ile ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard arasında 1994 yılında başlayan ortaklık, taraflar arasında yapılan anlaşma ile 2021 yılına kadar uzatıldı. Mastercard bu anlaşma ile, UEFA Şampiyonlar Ligi ana sponsoru olmaya önümüzdeki 3 sezon boyuca devam edecek.

Anlaşma, 2018, 2019 ve 2020'de UEFA Süper Kupası'na da sponsorluk haklarını içeriyor.

Mastercard Avrupa Başkanı Javier Perez, “UEFA Şampiyonlar Ligi ile uzun yıllardır süregelen sponsorluk anlaşmamızı yenilemekten gurur duyuyoruz. Bu anlaşma, taraftarları tutkularıyla bağlamamız için harika bir fırsat. Bu yılki UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında yaşanacak paha biçilemez deneyimleri sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Mastercard, sponsorluk anlaşması kapsamında hazırlanan ve insanların tutkularını takip etmelerini sağlamayı amaçlayan #StartSomethingPriceless kampanyasının son reklam filmini 22 dilde tanıttı. Filmde, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için bir maç oynayan, dünyanın farklı yerlerinden on iki futbol sever yer alıyor.