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    Marvel süper kahraman dosyaları: Magneto

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:

    Magneto, alfa seviyesinde bir mutanttır. İlk başlarda kötü bir mutant olarak karşımıza çıkan Magneto daha sonra iyilerin safında yer almıştır. Ancak Magneto kötü olduğu zaman X-Men ekibini baya zorlamıştır.

    Magneto aslında Almanya'da dünyaya gelen bir Yahudi ailenin çocuğudur, gerçek adı ise Max Eisenhardt'dır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin baskısından kaçan Max ve ailesi Polonya'ya gider. Ancak Naziler orada Max ve ailesini yakalarlar. Naziler ailesini öldürmüştür ama Max'in mutant güçleri yüzünden öldürmemişlerdir. Daha sonra nazilerin elinden kaçan Magneto'nun yolu Charles Xavier yani Profesör X ile kesişir. Beraber Baron Strucker'a karşı mücadele eden ikili, mutantların dünyadaki yeri konusunda görüş ayrılığına düşerek ayrılırlar. Daha sonra birçok kez karşı karşıya gelen ikili büyük mücadeleler verirler. Zaman zaman iyi tarafta yer alan Magneto'nun Marvel evreninde büyük bir önemi bulunmaktadır.

    Yeteneklerine gelecek olursak Magneto manyetizma yeteneğine sahiptir. Bu sayede uçabilir ve kalkan oluşturabilir. Aynı zamanda Magneto'nun telepatik saldırılara karşı dokunulmazlığı bulunmaktadır. Bu dokunulmazlığı kafasına taktığı kask ile sağlamaktadır. Son olarak Magneto'nun dahi seviyesinde bir zekası da bulunmaktadır.

    Etiketler: Marvel süper kahraman dosyaları , Magneto , Kimdir , Güçleri
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