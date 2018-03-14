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    Marvel süper kahraman dosyaları: Wolverine

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

    Wolverine yani James Howlett, 1880'li yıllarda Kanada'da John ve Elizabeth Howlett'in çocuğudur. Ancak babası aslında evin kahyası Thomas Logan'dır. Thomas alkolik ve istismarcı biridir ve diğer oğlu Dog'un Rose isimli bir kıza tecavüz girişimi yüzünden malikaneden kovulur. Olaylarda tam burada başlamaktadır.

    Thomas sarhoş olduktan sonra malikaneye intikam almak için tüfeğiyle birlikte geri döner ve John Howlett'i öldürür. Bu sırada James'in mutant güçleri devreye girer ve gerçek babası yani Thomas Logan'ı öldürür. Daha sonra Rose ile oradan kaçan James, Logan isimini kullanarak maden de çalışır. Ta ki eski düşmanı Dog'u görene kadar. Dog'un da karıştığı bir olayda Logan yanlışlıkla Rose'u öldürür. Bu olayın ardından kendini inzivaya çeker. Daha sonra bir sirk tarafından kapatılır. Bu sirkten ise Victor Creed'in kardeşleri Clara ve Saul'un yardımı ile kurtulur. Ancak Saul'un planı Logan'ı Nathaniel Essex'e (Mister Sinister) teslim etmektir. Bu olayın sonunda Logan ikisini de öldürür ama Nathaniel Essex tam olarak ölmemiştir.

    Marvel süper kahraman dosyaları: Wolverine

    Daha sonra Kanada'ya taşınan Logan, orada da birlikte olduğu kadının öldürülmesinden dolayı orduya katılır. Birinci Dünya Savaşı'na katılır. Daha sonra Japonya'ya taşınır ve Itsu isimli bir kadınla evlenir. Bu evlilikten Daken isimli bir çocuk dünyaya gelir. Logan İkinci Dünya Savaşı'nda ise paralı asker olur. Captain America ile görev yapan Logan, Weapon X programı tarafından kaçırılır. Bu program ile kemikleri Adamantium ile kaplanır ve hafızası silinir. Daha sonra tekrar vahşi hayata dönen Logan'ı medeniyete Guardian ve Vindicator tekrar döndürür. Daha sonra X-Men ekibine katılır. 

    Karakterin yetenekleri ise gelişmiş duyular, kendini iyileştirme ve pençeleri sayabiliriz. Bunun yanı sıra Logan'ın Weapon X programı ile kemikleri ve pençeleri adamantium ile kaplanmıştır. Bu sayede neredeyse yok edilmezdir. Ayrıca dövüş sanatlarında ve her türlü silahta da ustalaşmıştır. 

    Etiketler: Marvel süper kahraman dosyaları , Logan , Kimdir , Güçleri
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