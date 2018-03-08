Marvel super kahraman dosyaları: Thor

Odin, Thor'un değerli bir savaşçı olduğunda kullanması için bir çekiç saklar. Bu çekiç Mjolnir'dir. Bu çekiç sayesinde Thor, fırtınaları, şimşekleri ve yağmuru kontrol edebilir. Odin tarafından bu çekici Thor'a verildikten sonra Thor kibirli biri olur. Thor'un bu kibrinin düzelmesi için Odin onun hafızasını silerek, Asgard'dan dünyaya gönderir. Dünyada tıp öğrencisi Donald Blake olarak devam eder. Daha sonra hafızası tekrar kazanmaktadır.

Thor'un güçlerine gelecek olursak çok uzun ömürlüdür ve aynı zamanda fiziksel yaralanmalar almaz. Çok keskin duyulara sahiptir. Işık hızında hareket eden nesneleri bile görebilir. Şimşek tanrısı olduğundan dolayı fırtınanın yaptığı her şeyi Thor'da yapabilir. Çekici sayesinde bu güçleri daha da artmaktadır.