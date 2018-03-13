Marvel süper kahraman dosyaları: Spider-Man

Peter Parker katıldığı bir bilim fuarında, yapılan deney sonucunda radyasyona maruz kalmış bir örümcek tarafından ısırılır. Bu örümceğin ısırması üzerine duvarlara tırmanma yeteneği, çeviklik, orantılı örümcek gücü, örümcek ağı ve örümcek hisleri yeteneklerini kazanır. Daha sonra bu güçleri denemek için katıldı güreş müsabakasında bir menajerin dikkatini çeker.

Menajer Peter'a bir kostüm tasarlamasını ister ve Spider-Man adını kullanmaya başlar. Kısa sürede ünlü olan Peter'ı bu ün değiştirmeye başlamıştır. Bir gün polis tarafından bir hırsızı kolaylıkla yakalayabilecekken yakalamaz ve bu hırsız onun amcasını öldürür. Bu olayın ardından Peter gücün sorumluluk getirdiğini öğrenmiştir ve artık karşılık beklemeden gücünü başkalarına yardım etmek için kullanır.