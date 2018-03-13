Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Marvel süper kahraman dosyaları: Spider-Man

    Marvel süper kahraman dosyaları: Spider-Man

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 08:19 | Son Güncelleme:

    Marvel'ın sevilen kahramanı Spider-Man'ın gerçek ismi Peter Parker'dır. Karakterimiz zeki başarılı ama asosyal bir lise öğrencisidir. Anne ve babasını küçük yaşta kaybettiği için amcası ve yengesiyle yaşamaktadır.

    Peter Parker katıldığı bir bilim fuarında, yapılan deney sonucunda radyasyona maruz kalmış bir örümcek tarafından ısırılır. Bu örümceğin ısırması üzerine duvarlara tırmanma yeteneği, çeviklik, orantılı örümcek gücü, örümcek ağı ve örümcek hisleri yeteneklerini kazanır. Daha sonra bu güçleri denemek için katıldı güreş müsabakasında bir menajerin dikkatini çeker.

    Menajer Peter'a bir kostüm tasarlamasını ister ve Spider-Man adını kullanmaya başlar. Kısa sürede ünlü olan Peter'ı bu ün değiştirmeye başlamıştır. Bir gün polis tarafından bir hırsızı kolaylıkla yakalayabilecekken yakalamaz ve bu hırsız onun amcasını öldürür. Bu olayın ardından Peter gücün sorumluluk getirdiğini öğrenmiştir ve artık karşılık beklemeden gücünü başkalarına yardım etmek için kullanır.

    Etiketler: Marvel süper kahraman dosyaları , Spider Man , Örümcek adam , Kimdir , Güçleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri