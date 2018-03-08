Marvel süper kahraman dosyaları: Silver Surfer

Galactus için gezegenler aramak için Norrin Radd, Silver Surfer'a dönüştü. Dünya'ya gelen Silver Surfer, insanlardan etkilenerek Galactus karşısında insanlara yardım eder. Bu ihaneti gören Galactus ise Silver Surfer'ı dünyada hapseder. Daha sonra bu sürgünü sona erdirip gezegenine giden Silver Surfer, Galactus'un gezegenini yok ettiğini görür daha sonra tekrar dünyaya gider ve orada yaşamanı devam ettirir. O sırada Silver Surfer eski sevgilisi Shalla Bal'ı buldu ve kız arkadaşına Zenn-La'yı yani dünyasını tekrar canlandıracak gücü verdi.

Daha sonra Mister Fantastic dünyadaki bu bariyerin Silver Surfer'ın çıkmasını değil sörfün çıkmasını engellediğini anladı. Bu sayede dünyadan ayrılan Silver Surfer kendi gezegenine Zenn-La'ya gitti. Silver Surfer burda sevgilisinin Bal ırkının lideri olduğunu ve onla hayatını sürdüremeyeceğini anlar. Daha sonra Silver Surfer, Mantis isimli kadın ile Galactus'un düşmanlarını yenmesine yardım eder. Bu yardımından dolayı Galactus onun lanetten kurtarır. Karakterin yeteneklerine gelecek olursak Silver Surfer, kozmik bir güce sahiptir. Bu sayede Silver Surfer, hasar göremez, tanrısal dirence, kozmik içgüdülere, kozmik beslenme, ölümsüzlük ve madde manipülasyonu gibi yetenekleri bulunuyor. Ayrıca Kozmik bir sörf tahtası da bulunuyor. Bu sörf tahtası sayesinde Silver Surfer uçabiliyor, kalkan olarak kullanabiliyor, ve çok hızlı gidebiliyor.