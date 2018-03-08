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    Marvel Süper Kahraman Dosyaları: Loki

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:

    Marvel karakterlerinden biri olan Loki, buz devlerinin kralı Laufey'in oğludur. Odin ile yapılan savaşta Laufey ölünce, Loki Odin tarafından evlat edilir.

    Loki Asgard'a geldiğinde pek sevilmediğini, Thor'un daha çok sevildiğini fark eder. Daha sonra Loki büyüler ile ilgilenmeye başlar. Büyüdükçe ihanete olan yatkınlığı artan Loki "Hainlik Tanrısı" olarak isimlendirilir. Daha sonra intikam ve güç gibi arzuları artınca "Kötülük Tanrısı" olarak anılır. Uzun yıllar boyunca Thor'u öldürüp Asgard'ın başına geçmeye çalışmıştır ve en sonunda işlediği suçlardan dolayı Odin tarafından cezalandırılmıştır.

    Ağacın içine hapsedilen Loki, Thor'un dünyaya sürgün edildiği zamandan istifade ederek, tutsak olduğu yerden kaçar. Loki'nin özelliklerine gelecek olursak üstün bir güce ve dayanıklılığı bulunmaktadır. Yaralanmalara karşı dayanıklı ve gelişmiş bir zihni olan Loki'nin başka boyutlarla iletişim kurup oradakileri görme yeteneği de bulunmaktadır. Ayrıca Loki büyü işlerinde de oldukça ustadır. Bu sayede büyü kalkanları, enerji patlamaları ve objeleri canlandırma gibi şeyleri yapabilir. 

    Etiketler: Loki , Kimdir , Güçleri , Marvel Süper Kahraman Dosyaları
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