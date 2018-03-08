Marvel süper kahraman dosyaları: Deadpool

Deadpool, Wade Wilson isimli bir kıralık katildir. Bu kiralık askerimiz kansere yakalandığını öğrenir ve kanserden kurtulmak için Weapon X programına katılır. Bu programda Deadpool'a yapılacak bir şey kalmadığı için Wolverine'e uygulanan tedavi uygulanır. Ancak bu tedavi kanserin öldürdüğü her hücreyi anında üretebilecek şekilde tasarlanır. Bu yüzden Deadpool'un kendini yenilemesi Wolverine'e göre daha iyidir. Ancak bu deney başarısız olur ve Deadpool'un öleceğini düşündükleri için ona deneyler uygulamaya başlarlar.

Bu deneyler sonrasında Deadpool ölmek ister ancak ölemez. Sürekli yenilenmektedir. Daha sonra deneylere maruz kaldığı laboratuvarı da yok ederek oradan kaçar. Deadpool'un yeteneklerine gelecek olursak, ilk başta sürekli kendini yenilemesi gelir. Ayrıca Deadpool ölümsüzdür. Ama bu ölümsüzlüğünün nedeni sürekli yenilenmesi değil Thanos'un onu lanetlemesinden dolayı gelir. Ayrıca güçlü ve çeviktir. Aldığı askeri eğitim sayesinde nişancılık yeteneği de gelişmiştir. Deadpool ninjustu yeteneklerine sahiptir ve bir alet yardımı ile kendini ışınlayabilir. Son olarak Deadpool 4. duvarı kırmıştır. Yani okuyucu ile konuşabilmektedir.