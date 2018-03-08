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    Marvel süper kahraman dosyaları: Black Widow

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

    Marvel karakterlerinden Black Widow yani Natasha Romanova, eski bir Rus ajanı olarak eğitim görmüştür.

    NatashaRomanova Stalingrad'da doğmuştur. Ülkesini korumak için eğitim almış daha sonra Nazilerin eline düşmüştür. Nazilerin elinden Captain America ve Wolverine tarafından kurtarılan Natasha, SSCB'nin Black Widow Ops programına katılmış ve Red Room tesislerinde eğitim almıştır. Natasha'nın üzerinde hem teknolojik hem de psikolojik geliştirmeler yapılmıştır. Bu sayede Natasha'nın yaşam süresi uzamıştır. Red Room programına katıldığı için Natasha'nın hafızası silinmiştir. Bu yüzden geçmişine dair bir şey hatırlamamaktadır. İlk başlarda kötü tarafta yer alan karakterimiz Hawkeye ile birçok kez Iron Man'a karşı savaş vermiştir. Daha sonra Avengers'a katılma hakkı kazanmıştır. Yeteneklerine gelecek olursak Natasha jimnastik, judo, kung fu ve benzeri dallarda profesyoneldir. Aynı zamanda 2 bileğinde bulunan enerji silahları ile lazer atabilmekte ve teknolojik silahlar konusunda da uzmandır. Natasha aynı zamanda zeki ve stratejist bir komutandır. Yani Steve Rogers gibi ani durumlarda hızlı taktik geliştirebilmektedir. Aynı zamanda gördüğü biyoteknolojik ve psikolojik güçlendirmeler sayesinde hastalıkları çabuk iyileşmektedir. 

    Etiketler: Marvel süper kahraman dosyaları , Black Widow , Kimdir , Yetenekleri
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