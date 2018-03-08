Marvel süper kahraman dosyaları: Ant-Man

Dr. Henry Pym ise Ant-Man zırhını tasarlayan kişi yani ilk Ant-Man. Daha sonra Scott Lang çaldığı Ant-Man kostümünü tekrar Dr. Henry Pym’e teslim etmek istedi. Dr. Henry Pym bunu kabul etmedi ve ona verdi. Kostümü ile süper kahramanlık işlerine başlayan Scott Lang, çeşitli süper kahramanların yanında da yer aldı. Marvel’ın sinema evrenindeki Ciwil War’da Captain America’nın yanında yer aldı.

Karakterin yeteneklerine gelecek olursak Ant-Man, Pym parçacıkları sayesinde oldukça küçülebilir. Moleküler boyutlarda da küçülebilen karakterimiz aynı zamanda nesneleri de küçültebilir. Küçüldüğü gibi belli bir oranda da büyüyebilen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda oldukça kostümü olmadan da oldukça yetenekli bir hırsızdı. Kostüm ile birlikte artık istediği yere kolayca sızabilir.