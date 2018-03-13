Marvel süper kahraman dosyaları: Alev Adam (Johnny Storm)

Johnny Strom öbür Fantastik Dörtlü üyeleri gibi güçlerini, uzay gemisinde iken maruz kaldığı kozmik ışınlar sayesinde kazanmıştır. Bu kozmik ışınlar sayesinde Johnny Strom, tüm vücudunun alev almasını sağlayabiliyor. Aynı zamanda karakterin uçmak, ateş topu atmak ve kendine gelen ateşi absorbe edecek güçlere de sahiptir. Bütün vücudunun alev alması için Flame on yani alevlen kelimesini söylemesi gerekir. Alev adam Fantastik Dörtlü grubunun en genç üyesidir. Karakterin kişiliğine gelecek olursak karakter aceleci ve tezcanlıdır. Karakteri canlandıran oyuncu ise Captain America rolünden tanıdığımız Chris Evans'dır