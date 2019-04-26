Avengers: Endgame telefonlara geliyor!
Gişe rekorları kırması beklenen “Marvel Studios’ Avengers: Endgame” filminden ilham alan MARVEL Future Fight güncellemesi sayesinde oyuncular, yeni kostümler, efsanevi savaş, yepyeni içerik ve geliştirmelerle karşılaşacak.
Netmarble, Avengers: Endgame filminden ilham alınan devasa bir güncellemeyle birlikte dünyanın en büyük Süper Kahraman mobil oyunu MARVEL Future Fight’a ekliyor. Bugünden itibaren oyuncular yeni temalı oynanışla birlikte gösterime girecek olan filmin heyecanını önceden yaşayabilecekler.
Filmi yaşatan 3 yeni bölüm
MARVEL Future Fight'a gelen pek çok yeni güncellemeyle oyuncular, yeni eklenmiş Efsanevi Savaş ile birlikte doğrudan aksiyona atlayabilecekler. Hayranların seveceği yeni Marvel’s Avengers: Endgame filmine ait arka planlar ve karakterlerle dolu üç yeni bölüm oyuna eklendi. Ayrıca bu büyük güncellemeyle birlikte Süper Kötü Adam Thanos, Kategori-3’e yükselerek merakla beklenen yeni bir Nihai Yeteneğe kavuşuyor.
En sevilen karakterlere yeni kostümler
MARVEL Future Fight’ın en sevilen karakterleri Demir Adam, Kaptan Amerika, Kara Dul, Hulk, Savaş Makinesi, Nebula, Rocket Raccoon, Ant-Man, Ronin ve Thanos için yeni Marvel Studios’ Avengers: Endgame temalı kostümler kazanmak mümkün. Ronin ve Thanos haricinde bu karakterler için Yeni ‘Takım Kostümleri’ de mevcut.
Yeni kostümleri kutlamak için bazı eski kostümlerin geliştirme materyalleri artık mevcut bedellerinin yarısına ve Altın karşılığı satın alınacak. Hawkeye ve Nebula için açılmış “Potansiyel Geliştirme” özelliğiyle birlikte bu karakterler öncekinden daha da güçlenebilecek.
MARVEL Future Fight'a eklenen diğer yenilikler:
Dünya Etkinlikleri – Oyuncuların gün içerisindeki belirli zamanlarda etkinliğin belirlediği takımda oynama imkanı sunuyor. Oyuncular, puanlar kazanarak ve düşmanları yenerek, etkinliğin sonunda takımın topladığı ortalama puana göre ödüllendirilecekler.
Ajan Seviyeleri – Büyüme Seviyesi ve Kuvvet Seviyesinden oluşan Ajan Seviyesi, oyuncular Süper Kahramanlarını güçlendirip belirli eşyaları kullandıkça büyümeye devam edecek. Oyuncuların Ajan Seviyesi yükseldikçe, kendilerine verilecek olan değer puanlarını kullanarak özel etkiler kazabilecek.
Sinerji Kostümleri – Oyuncular aynı gruptaki iki kostümü satın aldıklarında ek etkiler kazanacaklar. Oyuncular yalnızca bir kostümü geliştirseler bile eş gruptaki kostümler de aynı zamanda gelişecek.
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