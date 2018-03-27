MARVEL Future Fight'a 4 yeni X-Men Kahramanı

Mobil oyun firması Netmarble Games Corp., , en popüler oyunlarından MARVEL Future Fight için bugün yeni bir güncelleme yayınladığını duyurdu. Güncelleme ile dört yeni X-Men karakterleri Magik, Colossus, Melek ve Emma Frost oyuna katılıyor ve Cyclops ile Wolverine için Marvel NOW! dönemi kostümleri de oyuna ekleniyor.

Melek'in paralel evren halinin baş düşman olduğu yeni bir Boyut Yarığı da var, böylece oyuncular Melek'i ve yeni bir Melek çizgi roman kartı elde etme şansına sahip olacak.

Netmarble Chief Global Officer'ı Seungwong Lee "Geçtiğimiz yıl haziran ayında eklediğimiz yedi X-Men karakterinin başarılı olması üzerine, MARVEL Future Fight'a dört yeni karakter daha ekleyeceğimiz için heyecanlıyız" dedi ve "Bu iz bırakmış X-Men karakterlerinin oyuna getireceği çeşitliliği, oyuncularımızın beğeneceğini umuyorum," diye ekledi.

Yeni ISO-8 sistemi geldi



Güncellemede bunlara ek olarak yeni ve gelişmiş oyun içi özellikler de olacak, bunların arasında oyunculara 6 yıldızlı ISO-8'lerinde değişiklik yapmalarına izin veren ve böylece başka ISO-8'ler ile süper kahramanların değerlerini geliştirmelerini sağlayacak yeni bir ISO-8 sistemi de var. Ayrıca yeni giriş yapma ödülleri de eklenecek, bu ödüller şu anda da alınan aylık giriş yapma ödüllerinden ayrı olarak alınacak. Son olarak oyuncular, eklenen 'Hepsini Al' özelliği Posta Kutularındaki bütün kutuları tek seferde alabilecek.

MARVEL Future Fight'a eklenen yeni karakterlerin detayları şöyle:

Magik – Büyülü güçlere ve boyutlar arasında ışınlanma yeteneğine sahip bir mutant olan Magik, kendi yaşam gücü enerjisinden yaptığı büyülü bir kılıç olan Ruh Kılıcı'nı kullanır. Ayrıca Colossus'un kız kardeşidir.



Colossus – Vücudunu çeliğe dönüştürebilen Colossus, düşmanlarını güçlü fiziği ve savaş yetenekleri ile bastırır. Magik'in ağabeyidir.



Melek – Sırtından kanatlar çıkan bir X-Men üyesi olan Melek, uçabilir ve düşmanlarına havadan saldırabilir.



Emma Frost – "Beyaz Kraliçe," telepati, psionik enerji ve zihin kontrolü gibi güçlü zihinsel yeteneklere sahiptir. Ayrıca bütün vücudunu elmasa dönüştürüp zarar görebileceği saldırılardan kendini korur.