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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

MARVEL Future Fight’a 3 kahraman daha katılıyor

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MARVEL Future Fight’a 3 kahraman daha katılıyor

Marvel dünyasının birbirinden renkli karakterlerin yer aldı popüler süper kahraman oyunu MARVEL Future Fight’a yeni Uncanny X-Men mutant kahramanları Iceman, Jubilee ve Bishop katılıyor.

Netmarble, Marvel Uncanny X-Men Süper Kahraman takımının üç üyesinin resmi olarak süper kahraman mobil oyunu MARVEL Future Fight'a katıldığını duyurdu. Oyuncular artık bu karakterleri Süper Kahraman kadrolarına dahil ederek yeni görevlere atılarak, yeni yeteneklere ve kostümlere sahip olabilecek.

MARVEL Future Fight oyuncuları ve Uncanny X-Men hayranları artık zaman çizgisini en sevilen X-Men karakterleri Iceman (Modern), Jubilee (Klasik) ve Bishop (Parçalanmış) ile kurtarma şansına sahip olacak. Oyuncular ayrıca savaşa Storm ve Jean Grey için toplayacakları X-MEN RED, Psylocke için yeni bir PARÇALANMIŞ ve Beast için de yeni UNCANNY X-MEN kostümleriyle hazırlanabilecek.

Kostüm sıralama imkanı

MARVEL Future Fight'ın yeni ‘Kostüm Sıralama’ sistemi oyunculara bir bakışta popüler kostümlere göz atma imkanı verirken, ‘Kostüm Etiketleri’ özelliği de oyuncuların almak istedikleri kostümleri hızlıca tespit etmesini sağlıyor.

Oyuncular, görevi çabucak tamamlamalarını sağlayan bir kısa yolla birlikte yeni bir S.H.I.E.L.D. Akademi Görevine katılabilirler. X-Men karakterleri Iceman, Jubilee, Bishop, Jean Grey, Storm ve Beast'in yanında bu karakterler için "Potansiyelini Göster" özelliği açıldı ve Süper Kahraman Jean Grey artık Kategori-3'e güçlendirilebilecek. Yeni nihai yetenekler, güçlendirme tamamlandıktan sonra eklenecek. MARVEL Future Fight'a gelen diğer güncellemeler aşağıdaki gibidir:

Oyuna Bishop'un yer aldığı yepyeni bir Boyut Yarığı bölümü eklenirken, ajanların toplayabileceği yeni Bishop Çizgi Roman Kartı ve Gölgediyar 31. kattan sonraki katları ilk kez tamamlama ödülleri de eklendi.

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