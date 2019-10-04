Mars'tan gelen son görüntüler inanılmaz: İşte kuzey kutbu
Bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalışmalar yaptığı ve sırlarını korumaya devam eden gezegen Mars, bu kez Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından fotoğraflandı; ancak yayınlanan görüntüler gerçekten de öncekilere benzemiyor.
Kızıl Gezegen Mars üzerinde bilim insanlarının araştırmaları uzun yıllardır devam ediyor. Son olarak SpaceX'in patronu Elon Musk'ın Mars'a seyahat için kullanmayı öngördüğü uzay aracını dünyaya duyurmasıyla birlikte Mars, gündemden bir türlü düşmüyor. Diğer yandan ESA ise Mars'ın en yeni fotoğraflarını çekti. Ancak bu fotoğrafları diğerlerinden ayıran bir yanı var. Mars'ın kutbundan çekildiği anlaşılan görüntülerde dev beyaz tabaka dikkatlerden kaçmıyor. Buzulun tepesi ise bulutlarla kaplı.
MARS'TA HAYAT VAR MI?
Bu soru pek çok kez soruldu; bu fotoğraftan sonra ise tartışmalar yeniden alevlenecek gibi görünüyor. Mars'ın kutbunda görüntülenen buzullar donmuş su ve karbondioksitten oluşuyor. Bilim insanlarına göre buradaki sular, gelecekte Mars kolonistleri için çok büyük önem taşıyacak.
Kuzey kutbunun altına doğru indiğinizde ise ekvatora geliyoruz. Bu noktada büyük kraterler dikkat çekiyor. Yine bu yüzeyde yer alan Cassini isimli krater tam 400 kilometrelik bir genişliğe sahip. Bu büyüklükte bir kraterin oluşmasına ancak yine devasa bir meteor neden olabilir. Bu meteorun dinozorları yok eden meteordan bile çok da büyük olduğu belirtiliyor.
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