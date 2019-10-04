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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.10.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Mars'tan gelen son görüntüler inanılmaz: İşte kuzey kutbu

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Mars'tan gelen son görüntüler inanılmaz: İşte kuzey kutbu

Bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalışmalar yaptığı ve sırlarını korumaya devam eden gezegen Mars, bu kez Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından fotoğraflandı; ancak yayınlanan görüntüler gerçekten de öncekilere benzemiyor.

Kızıl Gezegen Mars üzerinde bilim insanlarının araştırmaları uzun yıllardır devam ediyor. Son olarak SpaceX'in patronu Elon Musk'ın Mars'a seyahat için kullanmayı öngördüğü uzay aracını dünyaya duyurmasıyla birlikte Mars, gündemden bir türlü düşmüyor. Diğer yandan ESA ise Mars'ın en yeni fotoğraflarını çekti. Ancak bu fotoğrafları diğerlerinden ayıran bir yanı var. Mars'ın kutbundan çekildiği anlaşılan görüntülerde dev beyaz tabaka dikkatlerden kaçmıyor. Buzulun tepesi ise bulutlarla kaplı. 

MARS'TA HAYAT VAR MI?

Bu soru pek çok kez soruldu; bu fotoğraftan sonra ise tartışmalar yeniden alevlenecek gibi görünüyor. Mars'ın kutbunda görüntülenen buzullar donmuş su ve karbondioksitten oluşuyor. Bilim insanlarına göre buradaki sular, gelecekte Mars kolonistleri için çok büyük önem taşıyacak.

Marstan gelen son görüntüler inanılmaz: İşte kuzey kutbu

Kuzey kutbunun altına doğru indiğinizde ise ekvatora geliyoruz. Bu noktada büyük kraterler dikkat çekiyor. Yine bu yüzeyde yer alan Cassini isimli krater tam 400 kilometrelik bir genişliğe sahip. Bu büyüklükte bir kraterin oluşmasına ancak yine devasa bir meteor neden olabilir. Bu meteorun dinozorları yok eden meteordan bile çok da büyük olduğu belirtiliyor.

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