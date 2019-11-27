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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
27.11.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Mars'taki kum fırtınaları gezegeni "toz kuleleriyle" kaplıyor

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Mars'taki kum fırtınaları gezegeni "toz kuleleriyle" kaplıyor
Fotoğraf: Alamy

Bilim insanları, Mars'taki kum fırtınalarının dikey sütunlar halinde göğe yükselen yoğun toz bulutları oluşturduğunu tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinde yayımlanan habere göre, 2018 yılında gezginci keşif aracı Opportunity'nin misyonunu tamamlamasına yol açan küresel kum fırtınasını inceleyen bilim insanları, yer yer güneş ışınlarıyla ısınarak yükselen toz bulutlarının Kızıl Gezegen'in semalarında "toz kuleleri" meydana getirdiğini belirledi.

NASA'nın Mars Keşif Uydusunun (MRO) ısı ölçer ve optik görüntüleyici enstrümanlarını kullanan araştırma ekibi, "toz kuleleri" adını verdikleri, sütunlar halinde göğe yükselirken yoğunluğu artan toz bulutlarının, su buharı ve diğer gazları asansör gibi uzay boşluğuna taşıdığını belirtti.

Araştırmacılar, kum fırtınaların yarattığı bu sütunların, Kızıl Gezegen'deki su buharının kaybolmasını açıklayabilecek etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

Mars'ta yıl boyunca görülen yerel kum fırtınalarının toz kuleleri ortaya çıkardığına ancak bunların bir iki günde kaybolduğuna dikkati çeken araştırmacılar, 2018'deki gibi küresel kum fırtınalarının ise genelde 10 yılda bir ortaya çıktığını ve bu dönemde oluşan toz kulelerinin üç buçuk haftaya kadar dağılmadan kalabildiğini kaydetti.

NASA, yıl başında yaptığı açıklamada, Haziran 2018'de Mars'taki kum fırtınasında Dünya ile irtibatı kesilen gezginci uzay aracı Opportunity'nin araştırma misyonunu sonlandırdığını duyurmuştu.

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