Mars'ta yıllardır aranan suyu kum fırtınaları yok etti
Kızıl Gezegen Mars'ta uzun zamandır su arayışı sürüyor; ancak gezegen üzerinde bilim insanlarını tatmin edecek bir sonuç alınamıyor. Suyun bulunamamasının sebepleri araştırılırken, ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Mars'ta hayli etkin olan kum fırtınalarının gezegendeki suyu yok etmiş olma ihtimali söz konusu.
Şubat ayı başlarında NASA'nın Opportunity uzay aracının sonunu getiren kum fırtınaları, gezegende bulunan suyun yok olmasında da önemli bir faktör olabilir. 4 milyar yıl öncesinde daha büyük bir atmosfere sahip olduğu düşünülen Mars'ın yüzeyinin yüzde 20'inde su bulunduğu biliniyor. Manyetik alanını yitirmesiyle beraber ise işler değişiyor; kum fırtınalarının da artmasıyla birlikte gezegendeki atmosfer dağılıyor, su yok oluyor.
Atmosferde uçan parçacıklar 20 km irtifada asılı kalırken, bilim insanlarının son raporuna göre kum fırtınaları H2O moleküllerini 80 km irtifaya kadar taşıdı. Bu irtifada atmosferin inceliğinin de etkisiyle yüklü güneş parçacıkları bu molekülleri hidrojen ve oksijen atomlarına çok daha kolay ayırıyor ve ortaya bugün gördüğümüz Mars çıkıyor.
Kızıl Gezegen'de uzun süredir araştırılan kum fırtınalarıyla ilgili ortaya çıkan yeni bir bulguya göre ise büyük bir fırtına başladığında küçük fırtınaların ortadan kaybolması. Küçük fırtınaların Opportunity gibi uzay araçlarına sonsuz faydası oluyor; bu fırtına sayesinde aracın üzerindeki kum tanecikleri temizleniyor ve araç tekrar enerji üretmeye başlayabiliyor. Büyük fırtına ise dengeleri alt üst ettiğinden bu durumdan bahsetmek söz konusu değil.
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