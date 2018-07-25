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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
25.07.2018 - 20:28, Son Güncelleme:

Mars'ta ilk defa göl bulundu

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Mars'ta ilk defa göl bulundu

Bilim insanları Mars'ta ilk defa buz yüzeyin altında sudan oluşan geniş çaplı bir göl bulunduğunu duyurdu.

Bu keşif, dünyadan 55 milyon km uzaktaki esrarengiz Kızıl Gezegen'de bulunan sıvı haldeki en büyük su kütlesi oldu.

Daha önce yapılan araştırmalar, gezegen yüzeyinde aralıklı su kütleleri olduğuna dair kanıtlar olduğunu gösteriyordu. Ama bu son keşif, Mars'taki su kütlesinin kalıcı olduğuna dair ilk veri.

Mars'ta bulunan su kütlesi, buzun altında yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda yer alıyor.

Uzay bilimcilerin bu keşfiyle Mars'ta daha fazla su bulunabileceği ve hatta hayat olabileceği ihtimali kuvvetlendi. 

Marsta ilk defa göl bulundu

Keşfedilen göl, Mars'ın güney kutbunda buzların altında bulunuyor.

İtalyan araştırmacılar, bu keşfi Roma'da düzenledikleri bir basın toplantısında duyurdu. Araştırma ayrıca ABD'nin Science adlı dergisinde yayımlandı.

Mars şimdi soğuk, çorak ve kuru ama geçmişte ılık ve ıslaktı. Kızıl Gezegen'de yaklaşık 3.6 milyar yıl önce geniş sıvı su alanları ve göller bulunuyordu.

Mars'taki gölün suyu içilebilir değil ve buzun yaklaşık 1.5 kilometre derinliğinde bulunuyor.

Keşif için Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express uydusundaki Marsis adlı radar sistemleri kullanıldı.

Nasıl bulundu?

Marsis radar sistemi gibi araçlarla Mars'ın yüzeyi ve yer altı gönderilen sinyaller ve geri dönen sinyallerle incelendi.

Radar verilerindeki sürekli beyaz çizgi Güney Kutbu'nun başını gösteriyordu. Bu da yufka görünümünde buzlu su ve toza işaret ediyor.

Araştırmacılar bu kütlenin altında olağan dışı bir durum fark etti.

Marsta ilk defa göl bulundu

Keşif, Marsis radar sistemleri kullanılarak yapıldı.

Araştırmanın başındaki isim İtalyan Ulusal Astrofizik Enstisüsü'nden Profesör Roberto Orosei, "Açık mavi olarak görünen alttan gelen yansımalar yüzeydeki yansımalardan daha güçlü. Bu da suyun varlığına işaret ediyor" dedi.

Göl, Mars'ın geçmişi ve geleceğine dair yaşam ihtimalini kuvvetlendirse de gölün özelliklerinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Open University'den Dr. Matt Balme, "Şimdi yapılması gereken, tekrarlanan benzer işaretlerin ölçümünün yapılması ve eğer mümkünse, diğer ihtimal ve açıklamaların incelenip elenmesi. Belki de bu, daha önce Antarktika'daki buz altı su kütleleri için yapılan araştırmalar gibi, gölün incelenmesi amacıyla yeni bir Mars misyonunu tetikler" dedi.

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