Mars'ta güneş tutulması yaşandı: İlk görüntüler geldi
Mars'ta Güneş tutulmasının nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? NASA'nın Kızıl Gezegen'de bulunan ve uzun zamandır araştırmalarını sürdürmesine yardımcı olan Curiosity uzay aracı, Mars'ta yaşanan bu ilginç anı görüntüledi.
Mars'ta Güneş tutulması yaşandı; ancak Dünya'da olduğu gibi elbette milyonlarca insan bu anı beklemiyordu. Curiosity ise bu doğa olayını saniye saniye görüntüledi ve bu görüntüleri Dünya'ya yolladı. Mars'ın iki doğal uydusu olan Phobos ve Deimos'un Güneş'in önünden geçtiği anı fotoğraflayan Curiosity'nin çektiği bu görüntüler NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.
Güneş ile Mars arasına giren gezegenin en büyük uydusu olan Phobos, 27 kilometrelik bir genişliğe sahip. Deimos'un çapı ise sadece 14.5 kilometre. Zaten görüntülerde de iki uydunun büyüklüğü arasındaki fark net bir şekilde görülebiliyor.
Oldukça düzensiz bir yapıya sahip olan bu iki uydu, Amerikalo antronot Asaph Hall tarafından 1877 yılında keşfedildi. Hayli küçük olmaları dolayısıyla Mars'ta yaşanan Güneş tutulması Dünya'da yaşanandan oldukça farklı. Deimos'un Güneş'in karşısından geçerken fark etmek için gerçekten de dikkatlice bakmak gerekiyor.
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